Het kopen van lokale kip wordt langzaam maar zeker een onmogelijkheid voor veel Surinamers. Dit terwijl we regeringen aan de macht hebben gehad die beweerden, dat zij de lokale productie ondersteunden. Veel mensen kiezen liever voor de buitenlandse kip die met hormonen behandeld is, dan voor de Surinaamse kip die veel gezonder, maar duurder is. Dit omdat zij geen keus hebben. In de afgelopen periode is de prijs van kip steeds verder gaan stijgen en er is weer een prijsstijging op komst. De prijzen van veevoer zijn wederom gestegen en dat zal invloed hebben op de pluimveesector met name op de prijzen van kip. Al enkele dagen vormt zich een drukte voor het veevoerbedrijf Vitalo. Kwekers van kip kopen liever daar hun voer dan bij de wederverkopers die het volgens hen, veel duurder verkopen. De stijging van het voer heeft volgens Romeo Brunings van Vitalo, te maken met de beschikbaarheid van rijst. Dat is volgens hem het grootste probleem voor de sector. De prijs van rijst stijgt steeds, terwijl de kwaliteit ook afneemt. Daarnaast is er ook een probleem met de beschikbaarheid van betaalbare dollars en het steeds duurder worden van importproducten zoals soja en mais. In september 2017, zijn de invoerrechten op buitenlandse kip met 20 procent verhoogd. Het wederom verhogen van deze invoerrechten zal voor nu niets opleveren, omdat er andere zaken spelen in de totale sector. Wat de regering zou kunnen doen, is de invoerrechten op producten die de producenten importeren, zoals kippenvoer, afschaffen. Zo kan het volk toch lokale kip kopen. De overheid kan daarna stimuleren dat er voerbedrijven in Suriname gestart worden. Waarom wordt mais geïmporteerd? Kunnen we die niet zelf planten? Er is genoeg vruchtbaar land in Suriname. Wat is het probleem? Het wordt echt tijd dat we denken aan oplossingen als we daadwerkelijk de lokale productie willen ondersteunen. Zelfs rijst dat lokaal geproduceerd wordt, wordt duurder voor de producenten. Dat kan niet. Hoe willen we dat ondernemers vooruit komen en een bijdrage leveren aan de economie?