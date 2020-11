Met veel fanfare heeft de NDP haar assembleelid en voormalig vicepresident Adhin, na een inverzekeringstelling van 9 dagen, in OCER verwelkomd, nadat de rechter-commissaris en naderhand het Hof van Justitie, hadden beslist dat de verdachte Adhin in vrijheid moest worden gesteld. Na zijn vrijlating heeft Adhin nog de prefuru gehad om in De Nationale Assemblee op Onafhankelijkheidsdag, niet zijn felicitaties uit te spreken in verband met het heugelijk feit dat wij reeds 45 jaar een soevereine staat zijn, maar het te hebben over een op gang gebrachte polarisatie.

Adhin is hier totaal over de schreef gegaan en het gênante hierbij is, dat zijn partij hem daartoe de ruimte heeft geboden.

Maar goed, er zijn nou eenmaal mensen die politiek ongerijpt zijn en weer anderen die de rijpingsfase niet goed hebben doorstaan en de rancune de voorkeur hebben willen geven en ons land op zo een belangrijke dag en in een dergelijke ‘setting’, ten overstaande van buitenlandse gasten, te schade hebben gezet.

Maar ach, we zijn van een ongelikte politieke partij die zeer veel gajes herbergt, niet anders gewend. De verdachte Adhin is wel op vrije voeten gesteld, maar moet zeker niet denken dat hij de dans is ontsprongen na strafwaardige feiten te hebben ge-pleegd. De procureur-generaal bij het Hof van Justitie, vindt het nu gepast gebruik te maken van artikel 140 uit onze Grondwet en zal nu De Nationale Assemblee adiëren om de voormalige vicepresident en nu lid van het college, in staat van beschuldiging te stellen. Adhin is en blijft verdachte en zal dus moeten afwachten wat De Nationale Assemblee in meerderheid beslist. Nu zal blijken of alle coalitiepartijen binnen de regering Santokhi, als waardevol en solidair kunnen worden aangemerkt of dat er toch een partij binnen dit regeringsverband is, die zich als totaal waardeloos en opportunistisch zal willen opstellen en de verdachte Adhin, de reddingsboei toewerpen. Het zal ons niet verbazen als lieden van een der coalitiepartijen ontvankelijk zal zijn voor NDP omkoperij om zo een corrupte ex-bewindsman buiten de armen van de justitie te houden. Hoefdraad werd voor vermeend crimineel handelen in staat van beschuldiging gesteld en zag kans op tijd weg te komen en wordt nog steeds door onze justitie gezocht. De strafbare handelingen die Adhin zou hebben gepleegd, vonden plaats op het Kabinet van de Vicepresident en nog voor zijn opvolger Brunswijk, het kabinet kon betreden. Er mag dan wel verondersteld worden dat alle coalitiegenoten de procureur-generaal in de gelegenheid stellen zijn werk naar behoren te voltooien. Binnenkort zullen we goed kunnen zien of deze coalitie door dik en dun en in eensgezindheid, beslissingen zal kunnen en willen nemen of dat er toch uit opportunistische overwegingen en het behartigen van bepaalde belangen, een ‘back stabber’ tussen zit.