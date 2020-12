Xenne Fernandes (28), is geboren in Suriname en verhuisde op haar 18e naar Amsterdam (Nederland), voor studie. Zij heeft daar tien jaar gewoond, gestudeerd en gewerkt. In die periode heeft zij een bachelor in Bedrijfskunde, en een master in Bedrijfsstrategie en Organisatie behaald. “Tijdens mijn studietijd heb ik mijn passie voor reizen, fitness en overall healthy lifestyle ontdekt. De eerste jaren van mijn studie was mijn gewicht net een jojo. Ik begreep niet hoe dat kwam, want in Suriname was ik eigenlijk altijd heel erg fit en sportief. Het lag echt aan een verandering in de hoeveelheid beweging en het eten in Nederland wat ervoor zorgde dat ik eigenlijk niet meer wist hoe ik mijn eigen lichaamsgewicht onder controle kon houden. En toen begon het, mijn journey met professionals, nutritionists, fitness models etc, die mij zoveel geleerd hebben over mijn lichaam”, vertelt Xenne.

Toen Xenne twee jaar geleden terugkwam naar Suriname, is zij begonnen met andere uitdagingen zoals crossfit, dat gaf haar passie voor fitness weer een andere boost. Tijdens de covid-periode moest zij heel creatief worden met thuis sporten, iets waar zij vroeger niet van hield. “Ik hielp vrienden en vriendinnen om me heen in Nederland ook al met voeding en training, maar hier kreeg ik veel vragen van mensen via sociale media. Ik inspireerde anderen om een gezondere levensstijl te proberen en toen besloot ik er iets mee te gaan doen”, zegt Xenne. Daarom heeft zij sinds een paar maanden van haar passie haar werk gemaakt en is een onderneming, genaamd SHLX (Sustainable Healthy Lifestyle with Xen), gestart. Xenne wil hiermee ‘the whole package’ aanbieden, dus ook ideeën voor maaltijden die passen bij verschillende levensstijlen/doelen en sportkleding die de personen dan ook motiveren om te gaan trainen.

Motivatie

“De keus om ook echt de stap te nemen om hiermee te starten, is te danken aan mijn ouders. Vanaf toen ik een klein meisje was, zeiden zij, dat “I can do anything I want, If I want it bad enough”, en dat is eigenlijk altijd terug te zien in zowel mijn studie, mijn sporten, mijn besluiten om continenten af te reizen in mijn eentje en nu ook met mijn eigen mini-onderneming. Ik heb daarnaast ontzettend veel support gehad van mijn vriend, vrienden, vriendinnen, onbekenden die het je echt gunnen en andere ondernemers”, zegt Xenne. Zij zegt dat het natuurlijk altijd een risico is om te starten met iets nieuws en veel mensen doen het in deze onzekere periode bewust niet, maar Xenne zag dit echt als een gat in de markt en iets waar zij graag mee aan de slag gaat. “Ik krijg ook steeds vaker het gevoel dat ik een positieve impact heb op mensen hun leven, gezondheid, hun happiness en there is no better feeling.”

Boodschap aan andere jonge ondernemers

“Ik zal niet zeggen: ‘Ga er gewoon voor’, want het is echt veel onderzoek, organisatie en vergt veel tijd, maar het is wel je eigen ding en dat geeft een heel ander gevoel van voldoening. Je moet het wel goed doen. Vooral in deze tijd waarin alles draait om gemak en kwaliteit, is het beter om iets unieks te hebben of iets dat mensen echt aanspreekt. Ik werk hiernaast ook fulltime, maar ik plan alles goed zodat ik genoeg energie heb om na mijn werk, dames te trainen, consults/intakes in te plannen en orders in te pakken. Ik geniet daar ook echt van. Mijn boodschap is dan ook dat het heel veel werk is, maar als je er echt voor gaat, is dat het waard.’’

#Womenempowerment

De hashtag #Womenempowerment wordt heel veel gebruikt, wanneer men het heeft over SHLX, en daarom spreekt het vrouwen in alle fases van hun leven aan. Los van de promotie van sportkleding en healthy lifestyle/eten is het merk ook een symbool van “de vrouw”. Hoe voel jij je daarbij, vroegen wij aan Xenne. ‘’I love it! Ik denk dat ik tijdens mijn studieperiode veel geconfronteerd werd met ‘hoe de perfecte body/vrouw’ eruit zou moeten zien – op sociale media, runaway shows, etc. Maar wat voor mij eigenlijk altijd belangrijk is geweest, is hoe ik me voel over mijn eigen lichaam, of ik er happy mee ben en of ik er goed voor zorg. En het mooie daarvan is dat happiness comes in different shapes, ik bijvoorbeeld voel me vooral happy als ik over het algemeen gezonde keuzes maak, maar ook kan genieten van de minder gezonde opties wanneer ik daar zin in heb, als ik regelmatig sport en er fit uitzie”, zegt Xenne. Verder heeft zij gemerkt, dat andere vrouwen gewoon wat beter voor hun lichaam willen zorgen door gezonder te gaan leven, maar ze hoeven geen sixpack. ‘’Dat is prima, hoe saai zou het niet zijn als iedereen dezelfde goals had en er hetzelfde uit zou zien?’’

Uiteindelijk gaat het volgens Xenne, allemaal om gezonder leven, wat bij jou past en waar jij gelukkig van wordt. Het is echt een trend van de afgelopen tijd, dat bekende merken ‘body diversity’ promoten en je merkt dat veel meer dames zich hierbij comfortabel voelen en bij die trend wil Xenne zich graag aansluiten. “Wat voor mij belangrijk was, is dat vrouwen niet met mij trainen of mij om mealplans vragen omdat ze er precies zoals mij uit willen zien. De reden waarom ik customized plans opstel, is zodat vrouwen gelukkiger zijn met de keuzes die ze maken voor wat betreft voeding en training en daardoor hun eigen doelen halen zonder supplementen of diëten waar ze ongelukkig van worden. En de sportkleding was initieel als extra motivatie bedoeld, het is omdat ik zelden de sportkleding die ik graag draag voor een redelijke prijs kon vinden dat ik besloot zelf kleding te laten halen”, vertelt zij. Aanstaande zondag zal de jonge onderneemster haar eigen sportkledinglijn launchen op een gloednieuwe website. ‘’Deze nieuwe lijn is betaalbaar, zodat elke portemonnee kan genieten van mooie sportkleding, die zorgt voor extra motivatie tijdens de workout’’, zegt Xenne.