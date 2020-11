De voorbereidingen liggen op schema voor de eerste put die Tullow Oil beoogt voor 2021 in het veelbelovende Surinaamse bekken waar de Amerikaanse multinational Apache, al drie ontdekkingen heeft gedaan. “In Suriname ligt de toekomstige Goliathberg-Voltzberg Noord-1-put op schema om in het eerste kwartaal van 2021 te schuiven”, zei Tullow Oil in een update deze week. Het boorschip Stena Forth is gecontracteerd om de put te spudderen die ongeveer 160 mijl ten noorden van de Surinaamse kust in Blok 47 ligt. Verwacht wordt dat Stena Drilling het schip eind december of begin januari 2021, naar de locatie zal mobiliseren en tegen het einde van januari, begin februari, zal beginnen met het boren van de prospect.

“Stena Drilling is verheugd de gekozen aannemer voor dit werk te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw met Tullow Oil en zijn partners samen te werken aan deze geweldige kans”, stelde Stena in een verklaring. De Goliathberg-Voltzberg North-1-put zal dubbele doelen testen in het Krijtturbidietspel in ongeveer 1.900 meter water.