De overheid zal in 2021, de uitbreiding van belastbare goederen en diensten voor omzetbelastingdoeleinden, erfpachtkosten en royalty’s op kleinschalige goudwinning, verhogen. Naar verluidt zal de regering de subsidies op stroom, water en kookgas, begin 2021 verlagen en daarbij worden de maatregelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geïmplementeerd. Wij vernemen, dat de schuldeisers van de 2023 en 2026 bonds, de regering Santokhi hebben gevraagd om exact aan te geven, wanneer de adviezen van het IMF worden doorgevoerd, zodat zij een zekerheid hebben wanneer zij toezeggen voor uitstel van betaling. Naar verluidt, zullen de subsidies van de nutsvoorzieningen met minimaal 200 procent stijgen, wat betekent dat het besteedbaar inkomen van het volk drastisch zal afnemen.

Volgens economen is een deel van deze maatregelen al in 2016 besproken/geadviseerd door het IMF aan de toenmalige regering Bouterse. De toenmalige regering was al zover, dat zij steun had geaccepteerd van het IMF en gaf daarna een jaar later aan, niet op één lijn te zijn met de voorwaarden. Het IMF gaf toentertijd te kennen, dat het niet tevreden was over het tempo, waarin de subsidies van brandstof en energie werden afgebouwd door de regering. Een jaar nadat het IMF de lening had gegeven, liet Suriname weten, niet langer gebruik te willen maken van deze overeenkomst en zegde hierdoor bijna een half miljard aan Amerikaanse dollars op. De regering Santokhi is ook drukdoende met de invoering van speciale goudbelasting, verhoging van import- en exportkosten, herbeoordeling van vrijstellingen van invoerrechten op inputs en kapitaalgoederen en de aanscherping regels voor belastinginning, worden nader bekeken. Dit zal door middel van de oprichting van een bureau voor fiscale informatie en onderzoek gebeuren, dat ook zal bijdragen aan de implementatie van een geavanceerd ladinginformatiesysteem.