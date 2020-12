De situatie rondom de kwestie van ruim vierhonderd Cubanen die zich ophouden bij de grens, lijkt te escaleren. Het emplacement bij South Drain waar voor de coronacrisis reizigers zich verzamelden om de veerboot richting Guyana te pakken, is sinds maandag veranderd in een vluchtelingenkamp.

De Cubanen hebben in de afgelopen dagen, kampeertenten opgezet en bivakkeren daar in afwachting van een oplossing. Naar verluidt, zijn deze Cubanen maandag vanuit Paramaribo met bussen richting Nickerie afgereisd met als doel de oversteek te doen naar Guyana. Naar wij vernemen, is het nu de koers voor de USD zo gestegen is, niet meer aantrekkelijk voor hen om in Suriname te blijven. De stijging van de wisselkoersen zorgt ervoor dat ze nauwelijks valuta kunnen kopen/verdienen. De meeste Cubanen sturen EU-dollars naar hun thuisland, omdat de situatie daar ook niet erg rooskleurig is.

Aangezien de grens gesloten is, ligt de veerboot Canawaima stil, waardoor de mensen zijn gestrand. Op beelden is te zien dat South Drain nu gelijkenissen vertoont met een vluchtelingenkamp. Keerpunt heeft foto’s onder ogen gehad en trekt daaruit de conclusie, dat de Cubanen goed voorbereid zijn vertrokken vanuit Paramaribo. Zij zijn in het bezit van kampeertentjes, ook hadden ze voeding en drinkwater meegenomen. Volgens de woordvoerder van de groep, zullen zij op de locatie blijven totdat de autoriteiten toestemming geven dat zij verder mogen naar Guyana. Keerpunt vraagt zich af of Guyana de vluchtelingen wil opvangen, gezien het land ook al kampt met Haïtianen die het land binnenkomen en nooit meer vertrekken.

De groep Cubanen bij South Drain, bestaat uit hele gezinnen inclusief kleine kinderen, waarvan de jongste ongeveer twee maanden oud is. De situatie is zorgwekkend, want hoewel de autoriteiten inmiddels gezorgd hebben voor onder andere drinkwater en mobiele toiletten, ontbreken verdere sanitaire voorzieningen. Wij vernemen dat de Cubanen vertrekken uit Suriname, omdat het leven hard is geworden. Zij moeten hard werken voor een klein beetje geld en moeten daaruit huishuur betalen en in hun levensonderhoud voorzien. Nu de economie in het land is verslechterd, zeggen de Cubanen dat zij hun doel waarvoor zij naar Suriname kwamen, niet meer kunnen bereiken.

Het is bekend dat zij via de route Guyana, Brazilië, Columbia en Latijns-Amerika, de Verenigde Staten willen bereiken. De regering en het lokaal bestuur zullen snel een besluit moeten nemen wat er met de groep zal moeten gebeuren, aangezien er ziektes kunnen uitbreken in het gebied.

Keerpunt vraagt zich af, wie de organisator is van deze groep en of die er niet van op de hoogte was dat de grenzen vanwege de coronapandemie nog steeds gesloten zijn. Het zorgelijke is, dat in deze COVID-19 situatie, de mensen zichzelf blootstellen aan allerlei onhygiënische toestanden.

De veerdienst tussen Guyana en Suriname zal op 12 december hervat worden. De Guyanese autoriteiten hebben dit afgelopen maandag bekendgemaakt. De Cubanen zullen, indien zij groen licht krijgen om naar Guyana te vertrekken, nog even geduld moeten betrachten.