Oschoon het aantal COVID-19 besmettingen en doden in de wereld met de dag stijgt, heeft de regering Santokhi besloten het Surinaamse luchtruim gedeeltelijk open te stellen voor commerciële vluchten op de Mid-Atlantische route (Amsterdam- Paramaribo, vice versa) en voor vooraf afgestemde regionale vluchten. Deze maatregel is wel gebonden aan een door de autoriteiten vastgesteld aantal passagiers per vlucht per week. Momenteel vertoont het aantal actieve COVID-19 gevallen in ons land een dalende trend, terwijl het aantal besmettingsgevallen in onder andere; Guyana, Frans-Guyana, Curaçao en Nederland en de rest van de wereld zwaar toeneemt. Opmerkelijk is, dat er momenteel genoeg gegevens zijn, dat ook in Suriname wij niet opgewassen zijn tegen een tweede COVID-19 uitbraak.

DNA-ondervoorzitter, Dew Sharman om een reactie gevraagd, zegt dat ofschoon ons land een dalende trend vertoont, wij te allen tijde, rekening moeten houden met de COVID-19 toenames om ons heen. “Het besmettingsgevaar is er nog ”, aldus Sharman.

Hij heeft geconstateerd, dat het gros van de Surinaamse bevolking disciplinair is geworden, en het een beduidende bijdrage heeft geleverd aan deze dalende trend; maar dit niet betekent, dat we niet extra alert hoeven te zijn. “Suriname is niet zo een groot probleem, want gebleken is dat het virus nu onder controle is. Maar indien er mensen uit hoog risicogebieden komen, moeten wij daarvoor nog zeker op onze hoede zijn.” Sharman is daarom van mening, dat de luchtvaartmaatschappijen en de instanties erop moeten toezien dat er op een gereguleerde en gecontroleerde wijze commerciële vluchten worden uitgevoerd, zodat er geen sprake zal zijn van importgevallen. “We moeten lering hebben getrokken over hoe we zaken moeten aanpakken en het virus beheersbaar proberen te houden.” Waar de buurlanden en de overige landen kampen met schrikbarende aantallen coronabesmettingen, moet zulks Suriname bespaard blijven.

“Als het daar overkookt, loopt het ongetwijfeld ook bij ons over, en dat moeten wij voorkomen”, zegt Sharman. Ook vindt hij, dat de grenzen met de buurlanden nog steeds gecontroleerd dienen te worden. “Onze zorgcapaciteit kan een escalatie niet aan”, aldus Sharman.

Feesten nog steeds verboden

De autoriteiten hebben wel geconstateerd, dat de afgelopen twee weken er een toename was van meldingen over feesten, clubs die open waren en bleven en waar er veel mensen afkwamen en nog steeds komen. Dit moet volgens Sharman massaal vermeden worden. Hij zegt geen moeite te hebben met het feit, dat men nu naar ontspanning zoekt, alleen moeten voorgeschreven maatregelen, niet gestart worden. Hij wijst hierbij op de eigen verantwoordelijkheid. “U bent de allerbelangrijkste factor, voor het tegengaan van een eventuele volgende golf,” benadrukt hij.

Op de samenleving wordt daarom ten overvloede het beroep gedaan, zich ook te blijven houden aan de COVID-19 maatregelen en niet te verslappen, wanneer eenmaal familie en vrienden uit het buitenland op bezoek zijn. De samenleving kan volgens hem bijdragen, om de verplichte 10-dagen quarantaineperiode van familie en vrienden te veraangenamen, door digitaal met hen in contact te blijven.

“Een ieder is tevreden over de dalende trend, maar feesten blijft vooralsnog verboden. Ook dient men vooral rekening te houden met de avondklok”, aldus Sharman.