De tekenen van een in ons land totaal ontbrekende bevolkingspolitiek, beginnen zich zeer nadrukkelijk te manifesteren. Ons migratiebeleid heeft zeker geen solide onderbouwing en heeft tot resultaat, dat iedereen maar zonder de noodzakelijke visaregels, ons grondgebied kan betreden en dan ook nog langer dan toegestaan en of geoorloofd, hier kan vertoeven, omdat de deportatie van de ongewenste migrant, nauwelijks of niet van de grond komt. Tot onze grote verbazing heeft de regering Santokhi ook nog besloten, dat voor bepaalde landen het visumvrij reizen richting Suriname, is doorgevoerd. Dat zou volgens onze autoriteiten, het toerisme bevorderen. En dat allemaal te midden van een nog steeds heersende COVID-19-pandemie, en terwijl we heel goed zien, dat de COVID-19-besmettingen in met name Nederland, zwaar toenemen en de zaak aldaar uit de hand aan het lopen is. Ook werd door een lokaal medium gemeld, dat in dorpen in Guyana, en wel langs de Corantijnrivier, het aantal besmettingen verontrustend is toegenomen en er zelfs een lockdown van twee weken, is afgekondigd. Maar visumvrij naar Suriname mag thans en bomvolle Air-France-KLM-vluchten, landden de afgelopen twee weken vanuit Nederland op de Johan Adolf Pengel Luchthaven.

De passagiers moeten slechts 72 uur tevoren, een COVID-19-swabtest in Nederland hebben ondergaan, om richting ons land te kunnen reizen. En wat als de passagier binnen die 72 uur voor vertrek, een besmetting oploopt? Mag die dan zonder enige restrictie toch naar Suriname vertrekken met alle gevaren van dien voor ons allen hier? Waarom geen definitieve sneltest op Schiphol, alvorens het KLM-toestel te betreden die de passagier richting Zanderij moet vervoeren? We spelen met vuur en als we zo doorgaan, zal het ons bezuren. We hebben hier al veel te vaak voor gewaarschuwd, maar men doet alsof men Oost-Indisch doof is. We laten iedereen maar binnen, alsof er totaal niets aan de hand is. Een lokaal dagblad meldt, dat asielzoekers thans een beroep wensen te doen op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, om gratis aan een gelekoortsvaccin en een COVID-19-test te komen om dan vervolgens het land te kunnen verlaten, op zoek naar zogenaamd een betere toekomst en beter leven. Gekker kan het eigenlijk niet worden in dit land, dat zijn poorten opengooit zonder een gedegen beleid ten aanzien van zogeheten asielzoekers, die niets anders zijn dan ongeschoolde economische vluchtelingen, die de misère in hun eigen land zijn ontvlucht en nu op een openlijke en onbeschaamde wijze van ons proberen te profiteren. Suriname is gewoon een tijdelijke springplank voor deze lieden die met andere bedoelingen en ultiem doel, hier zijn neergestreken. Verreweg de meesten zijn hier gekomen om een deel van onze schaarse dollars af te romen en weg te sluizen en nu dat zulks steeds moeilijker is geworden, willen deze voordeelzoekers uitwijken naar andere, hopelijk lucratiever bestemmingen en wensen dat wij dan ook nog de laatste bijdrage leveren om hun doorreis te vergemakkelijken.

Men wenst nu via Guyana richting de VS te reizen om daar een beter bestaan te realiseren. Staan deze asielzoekers uit met name Cuba, Venezuela en Haïti, wel met beide benen op de grond? Denken ze nou werkelijk dat de aankomende president van de VS, Joe Biden, de poorten van de VS voor ze gaat opengooien en het vigerende immigratiebeleid van dit land drastisch gaat wijzigen, om zo ongeschoolde armoedzaaiers uit Latijns, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, met open armen te ontvangen en accommoderen? Hoe wil men de VS bereiken? Door dwars door Guyana, Venezuela, Colombia, Midden-Amerika en Mexico te marcheren? Men moet ook niet denken, dat het bij de Amerikaanse immigratie een zooitje is en dat Biden nu alles maar zal toelaten. De Surinaamse regering moet deze mensen aan het verstand brengen dat ook hier, wij wetten en regels hebben, waar ze zich aan zullen moeten houden. Velen zijn hier illegaal en hun status is dus zeker niet gunstig. Ook daar moet een regeling voor gevonden worden door de regering Santokhi, want tot op heden is ons vreemdelingenbeleid niet meer dan soep met ballen en leven veel migranten in grote onzekerheid hoe het verder met hun verblijf en illegale status zit. Veel migranten willen daar heel snel duidelijkheid in hebben en tot op heden is de Surinaamse regering daarbij zeker in gebreke gebleven.