Ex-president Desi Bouterse, heeft op 29 januari 2019, verzet aangetekend tegen zijn vonnis, waarbij hij het vorig jaar bij verstek veroordeeld werd tot 20 jaar cel. De laatst gehouden zitting van de Krijgsraad vond op 30 november jl. plaats. De zaak is nu uitgesteld naar 29 januari 2021. Het strafproces inzake de 8 December 1982 moorden zal dan voortgezet worden. Bouterse heeft zich op 30 november 2020 voor het eerst inhoudelijk bij de Krijgsraad uitgelaten over de Decembermoorden en begon zijn verklaring met een verontschuldiging daarvoor. Bouterse stelde, dat hij dacht dat het voldoende was dat zijn advocaat, Irvin Kanhaai, bij de zittingen aanwezig was. Dat noemde hij zijn denkfout. De Nederlandse advocaat, Gerard Spong verklaarde in het programma “ABC Actueel” dat de verklaring, die Bouterse in de verzetzitting heeft afgelegd beschamend is, waar de Krijgsraad weinig moeite mee heeft gehad. Spong: ‘’Het is bepaald zwak dat Bouterse over ‘een denkfout’ spreekt, die gemaakt is door hem en Kanhai. Hierdoor is dus bewezen, dat Bouterse niet voorbereid is op een proces. Het geeft ook direct aan, hoe de diepgang van argumenten, beoordeeld moet worden.” In de twaalf jaar dat de rechtszaak loopt en wel – van 2007 tot 2019- is Bouterse zelf nooit op een zitting verschenen. Spong zei, dat bij afwezigheid van de cliënt, zulks de advocaat uitdrukkelijk aan de orde gesteld moet worden en tevens moet er voor de zekerheid aan de Krijgsraad gevraagd worden, of de advocaat bij dezen op kan treden en de zaak als een procedurele tegenspraak, beschouwd kan worden. “Het is een beschamende vertoning”, benadrukte Spong. Bouterse was voorts van mening, dat er door de militairen onder zijn leiding toen gehandeld is op basis van reactie, op een dreigende invasie van buitenlandse krachten. Verder vertelde hij, dat het ook door Kanhai en de Krijgsraad is aangevoerd. Spong was voorts van mening, dat het geen rechtvaardigheid geeft om vijftien mensen te vermoorden. Spong: “Ook al zou er sprake zijn geweest van buitenlandse bemoeienis of inmenging, zoals gesuggereerd, dat het Nederland zou zijn.” Spong verklaarde, dat het proces zonder enige stopzetting voortgezet kan worden. “Elke keer die lange intervallen, zijn voor veel mensen moeilijk te verbeteren”, benadrukte Spong. Hij stelde, dat bij de zaak van het Decembermoorden, het wel noodzakelijk was, dat er bij het Surinaamse gerechtelijk vooronderzoek een opsporingsonderzoek is gedaan, waar de verdediging talloze mogelijkheden heeft, om getuigen op te geven en te laten horen. Spong zei, dat de Nederlandse Hoge Raad op dit punt een belangrijke uitspraak heeft gedaan en de Krijgsraad zo de mogelijkheid heeft de uitspraken goed te bestuderen, voornamelijk de vormverzuimen. Wanneer er wél of niet, een bepaald rechtsvervolg wordt verbonden en welk rechtsvervolg het ook is. De Nederlandse Hoge Raad houdt zicht volgens Spong vast aan zijn leer, dat de vormverzuimen vrijwel nooit tot niet ontvankelijk verklaring van het Openbaar ministerie kunnen leiden. Thans heeft Bouterse in een verklaring onthuld, waarom het jarenlang ‘een denkfout’ van hem is geweest niet lijfelijk aanwezig te zijn op een zitting. Volgens Spong, is de verklaring van Bouterse een halve bekentenis. “Als er gezegd wordt dat Bouterse 1982 niet heeft zien aankomen, dan is het volgens mij, één die voorbedachtenraad betwist. Het lijkt voor mij, op krokodillentranen en een beetje op een halve bekentenis”, aldus Spong.