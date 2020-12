De regering zal uit humanitaire overwegingen hulp bieden aan de Cubanen in Nickerie. Dit zei Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), vandaag op een regeringspersconferentie. Sinds maandag heeft een grote groep Cubanen zich verzameld op het emplacement van de Canawaima Ferry Service te Southdrain in Nickerie. De Cubanen zijn voornemens door te trekken naar Guyana, maar de grens is vanwege COVID-19, nog steeds gesloten. De groep heeft daarom buiten de terminal, kampeertentjes opgezet. Volgens Ramdin heeft de situatie in Nickerie de volle aandacht van de regering. Er is een team bestaande uit ministers, deskundigen en technici ingesteld om de situatie te bestuderen en aan te pakken.

‘’Er zal op worden toegezien dat de humanitaire behoefte van deze groep bevredigd wordt.

Suriname staat voor de bescherming van mensenrechten’’, aldus Ramdin. Het is volgens hem dan passend dat het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) met ondersteuning van de gemeenschap Nickerie, de districtscommissaris en andere diensten, de groep ondersteunt. De humanitaire hulp moet volgens de minister worden gezien in het licht van goed onderdak, voedsel, water, sanitaire voorzieningen en medische assistentie. Ramdin haalde aan dat in de groep zich ook zwangere vrouwen, kinderen en baby’s bevinden. Zij zullen met behulp van de Cubaanse artsen in Nickerie, ondersteund worden.

De nodige acties worden in de komende 24 uur voorbereid. Daarnaast deelde Ramdin mee dat het team dat de situatie in het westen coördineert, elke twee dagen bijeen komt. Volgens de informatie van de afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), is meer dan de helft van de personen illegaal in Suriname. Minister Kenneth Amoksi van JusPol, deelde mee dat sommige mensen wel een status hebben als asielzoeker of geregistreerde vluchteling. Intussen is de internationale omgeving geïnformeerd over de ontstane situatie in Suriname. “De Cubaanse ambassadeur is officieel op de hoogte gesteld en daarmee ook de Cubaanse regering. Vandaag zullen we met de ambassadeur van Guyana praten over deze kwestie”, zei Ramdin.

De UNHCR, het Rode Kruis en de International Organization for Migration (IOM), zijn reeds geïnformeerd over de situatie. Aan hen is technische bijstand gevraagd door het beschikbaar stellen van personen die ervaring hebben met deze situaties om bijstand te verlenen. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Caribische gemeenschap en de Verenigde Naties zijn geïnformeerd over de stand van zaken.

-door Priscilla Kia-