“Het recht zal zegevieren, deze rechtszaak zal niet in de doofpot belanden, zolang ik nog leef”, zegt de militair Rodney Cairo, in gesprek met De West, naar aanleiding van het verhoor van Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Veira is woensdag 2 december door de recherche van de Militaire Politie (MP) verhoord als verdachte in verband met het onderzoek naar de mislukte ontvoering van Cairo in april dit jaar in een woning aan de Zirkoonstraat. De naam van Veira is genoemd in deze zaak, omdat Veira volgens Cairo, mogelijk de opdracht zou hebben gegeven om te hem ontvoeren. Veira is voor de tweede keer verhoord, omdat de procureur-generaal specifieke informatie heeft verschaft aan de MP.

Veira is naar verhoor heengezonden. “Ik ben een strijder en om die reden kan deze rechtszaak tegen mevrouw Veira niet in de doofpot. En ik weet precies wie de opdracht heeft gegeven om te ontvoeren, maar we zullen niet vooruitlopen op zaken. Op 15 december zal de zaak wederom behandeld worden, dan zullen we zien hoe het uitpakt”, aldus Cairo. Hij benadrukt dat indien de zaak toch in de doofpot belandt, hij de weg naar internationale organisaties zal bewandelen.