Vluchten worden extra goed uitgevoerd

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, maakt zich nog steeds grote zorgen met betrekking tot burgers die de COVID-19-maatregelen aan hun laars lappen. Hij vreest dat dit gedrag zal maken, dat er weer een verscherping van de maatregelen zal worden doorgevoerd, juist nu de regering is overgegaan tot normalisering van het leven. Ramadhin zegt foto’s en video’s te hebben, waarop te zien is dat een deel van de samenleving, zich absoluut niet houdt aan de COVID-19-maatregelen. Zo geeft hij aan, teleurgesteld te zijn in bepaalde ondernemingen, met name de horecasector (restaurants, dansclubs) en de entertainment wereld. “Wij merken, dat zij provocerend bezig zijn en zich niet storen aan de voorgeschreven covid-protocollen”, zegt Ramadhin. Hij voegt eraan toe dat overal ter wereld waar men tot normalisatie probeerde over te gaan, er weer uitbraken ontstaan. Suriname is ook begonnen met normaliseren, de effecten daarvan moeten zich nog manifesteren. Volgens de bewindsman moet de gemeenschap alert blijven, aangezien meer dan 90 procent nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus.

Met andere woorden: een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet wenst na te leven. “We moeten leren uit de lessen van Europa. “Ons zorgsysteem is heel erg zwak, wij kunnen een tweede COVID-19 golf niet aan”, aldus Ramadhin.

Ramadhin zegt, dat de regering zal optreden, indien deze bedrijven zich toch niet houden aan de regels. “De regering zal niet treuzelen, om zo een zaak te sluiten en de vergunning in te trekken.” Hij roept daarbij deze ondernemingen op, zich te houden aan de maatregelen.

Volgens de bewindsman heeft de regering de zorgwekkende stijging van het aantal positieve coronagevallen in Nederland goed in de gaten. Hij zegt daarover, dat er nog steeds streng gecontroleerd wordt, voor wat betreft de diverse vluchten. In Suriname geldt een dringend advies, om na een vlucht uit het buitenland, tien dagen in zelfquarantaine te gaan. Iedereen die het land binnenkomt, moet een PCR-test overhandigen, als dat toch niet gebeurt, dan worden er maatregelen getroffen tegen deze personen en worden zij niet toegelaten op de vlucht. “Ik zeg dit, omdat er in het verleden personen waren, die kans zagen zonder een PCR-test aan boord te komen en ons land toch betraden, dat wil dus zeggen, dat de controle vanwege de controlerende macht en de vliegmaatschappij van dat land slecht is.” Ramadhin merkt voorts op, dat niet alleen de Surinaamse overheid erop moet toezien, dat de vluchten goed worden uitgevoerd met inachtneming van de richtlijnen. “Vanwege Nederland en de andere maatschappijen dient de controlerende instantie ook erop te letten, dat alles goed verloopt en dat men zich aan de regels houdt. Op zo een manier, maakt zij het dan ook makkelijker voor ons. Als dat toch niet gebeurt, creëren ze dan een groter probleem voor ons. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid kennen. “ Ramadhin zegt, dat elke reiziger zich dient te committeren aan de COVID-19 maatregelen van de Surinaamse overheid “En als u dat toch niet doet, mag u blijven waar u bent en zullen wij weer moeten overgaan tot essentiële vluchten”, aldus Ramadhin. De bewindsman verklaart, dat van de reizigers die de afgelopen weken zijn aangekomen, er tot nog toe geen besmette personen zijn waargenomen.

Bij aankomst op de luchthaven te Zanderij zijn passagiers verplicht een negatief coronatestresultaat en een reservering van een quarantaineplek te overhandigen. Ook dienen zij daarbij hun contactgegevens, achter te laten.

De bewindsman zegt, dat de regels nog steeds nageleefd moeten worden. “Het aantal besmettingen is aan het afnemen. Laten wij ons hieraan binden en aan zelfcorrectie doen. De regering zet alles op alles om u te beschermen, maar we vragen u ook om uw verantwoordelijkheid te nemen. Als we op deze manier doorgaan, kan u verwachten dat wij weer een stijging zullen zien van gevallen.’, aldus Ramadhin.