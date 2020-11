Eisers willen uitstel verkiezingen

De NPS is voornemens om op 13 december aanstaande, verkiezingen te houden voor een nieuw hoofdbestuur en congresbestuur van de partij. De kandidaatstelling kon tot 13 november. De NPS heeft in een dagblad, deze informatie bekendgemaakt. Echter slepen zeven NPS’ers het huidige hoofdbestuur voor de rechter, omdat zij het niet eens zijn met de wijze waarop zaken zijn verlopen. De leden willen dat de verkiezingen van 13 december uitgesteld worden en geven onder andere aan, dat er alleen sprake is van een bekendmaking in een krant en dat zij niet individueel op de hoogte zijn gesteld. De verkiezing zou volgens hen, in mei 2021 moeten worden gehouden. Onder de eisers bevinden zich ook enkele hoofdbestuursleden. Het gaat om de leden Michael Loswijk, Eric Feller, Silenta Neslo, Wim Bakker, Orpheu Marengo, Ruth Renfurm-Coutinho en Richard Slijters. Eerder hadden Feller en Loswijk in juli een kort geding tegen het NPS-hoofdbestuur aangespannen, maar waren in het ongelijk gesteld. Zij eisten namelijk een vervroegd congres en financiële verantwoording van het bestuur. De indieners van het nieuwe kort geding geven aan, dat het niet duidelijk is of het merendeel van de leden van de NPS wel op de hoogte was van de verkiezingen die gehouden zouden worden en op welke termijn dat zou geschieden. Op de website van de NPS is hier geen melding van gemaakt. Volgens de eisers heeft de verkiezing geen rechtsgeldigheid. Dit moet volgens hen bepaald worden door een bodemprocedure. De eisers halen aan dat de statuten de termijn van kandidaatstelling niet aangeven, maar dat minstens vierentwintig jaar lang, acht weken hiervoor werd uitgetrokken. De eisers menen dat de statuten heimelijk zijn gewijzigd. De sluiting van de kandidaatstelling heeft volgens de eisers in minder dan twee weken plaatsgevonden. Dit is volgens hen strijdig met de reglementen van de NPS. De ingediende kandidatenlijst onder leiding van voorzitter Gregory Rusland, werd door elf afdelingen ondersteund. Echter zijn de eisers van mening dat vier afdelingen geen ruimte hebben gekregen om hun visie over ondersteuning van de lijst te geven of om eventueel andere kandidaten voor te dragen. Er is volgens de eisers, ook geen melding gemaakt over de wijziging van de statuten, waarin de zittingstermijn van het bestuur is gewijzigd. Zij zijn daarom van mening dat dit bestuur niet rechtmatig aanzit, omdat de zittingstermijn reeds verstreken is. De op 13 december geplande verkiezing is volgens de eisers geen verkiezing, maar een machtsconsolidatie.

Het kort geding wordt op 1 december in behandeling genomen. Het vonnis zal op 11 december worden gewezen. Voor de verkiezingen van 13 december zijn er in totaal vijftien kandidaten voor het hoofdbestuur voorgedragen en zeven kandidaten voor het congresbestuur.