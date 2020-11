Diplomatieke banden, maar ook wederzijds respect met Cuba

Amar Ramadhin, de minister van Volksgezondheid, verklaarde gisteren op Radio 10, dat veertig Cubaanse doktoren, vrijdag door het ministerie van Volksgezondheid teruggestuurd zijn naar Cuba. “De Cubaanse artsen, zijn personen die onder een mantelovereenkomst, tussen Suriname en Cuba vielen”, aldus Ramadhin. Hij haalde verder aan, dat in het kader van de beheersing van de kosten en efficiënte dienstverlening, er een onderzoek is gedaan naar het functioneren van niet alleen de Cubanen, maar elke gezondheidswerker uit het buitenland. Op basis van het gepleegde onderzoek zijn veertig gezondheidswerkers van Cuba, teruggestuurd naar hun land. Volgens Ramadhin, was dit op basis van prestatie evaluaties. Ook waren er veel Cubaanse artsen die op eigen verzoek, terug naar hun land wilden gaan.

“ Het wil niet zeggen, dat wij mensen het land uit hebben gestuurd. Niemand is het land uitgestuurd. Wij hebben diplomatieke banden met Cuba en we houden rekening, met het wederzijds respect, en deze minister zal zich zeker niet schuldig maken eraan, om mensen onterecht te laten stoppen met werken”, benadrukte Ramadhin. Ramadhin was voorts van mening, dat sommige Cubanen al jaren werkzaam waren in de ziekenhuizen en poliklinieken, verspreid over heel Suriname. Volgens Ramadhin is deze beslissing genomen vanwege het kostenaspect en na een grondige evaluatie van de meerwaarde, die deze medici vertegenwoordigden in het plaatje van onze volksgezondheid. Hij haalde ook aan, dat het vertrek van de groep medici, geen invloed heeft gehad, op de dienstverlening aan het publiek.