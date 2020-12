Guyana treft maatregelen tegen illegale binnenkomsten

De M.B. Sandaka zal binnenkort de veerverbinding tussen Suriname en Guyana voorlopig onderhouden. De M.V. Canawaima die normaliter de verbinding onderhoudt, gaat voor reparatie naar het dok in Paramaribo. De reparatiekosten zullen worden gedeeld tussen Suriname en Guyana. Guyana is nu bezig zijn gezondheidsprotocol voor de heropening van de veerdienst af te ronden. Het gaat om protocollen voor het in- en uitstappen van de passagiers die tussen de twee landen willen reizen. De verwachting is dat het schip meerdere keren per dag de oversteek zal doen.

De minister van Civiele Werken van Guyana, Juan Edghill, zei gisteren tijdens een interview met News Room, dat de protocollen die vereist zijn voor het in- en uitstappen, openbaar zullen worden gemaakt voor passagiers die tussen de twee landen willen reizen.

Hij heeft vertelde voorts, dat wanneer de MB Sandaka wordt ingezet, beide landen, de particuliere sector verder zullen inschakelen, om de continuïteit van de veerdienst te garanderen. Beide regeringen hebben afgesproken een Raad van Bestuur voor de MV Canawaima joint venture, te installeren. Guyana heeft zijn leden al benoemd, alsook een managementcomité.

Suriname sloot in maart dit jaar zijn grenzen, nadat het eerste COVID-19 besmettingsgeval was geregistreerd. Echter weerhoudt deze maatregel passagiers niet, de illegale oversteek te doen tussen beide landen. De backtrack-route wordt als alternatief gezien door passagiers om beide landen binnen te komen en verlaten.

Ook zijn er sinds het afgelopen weekend honderden Cubanen bij het veerplein te South Drain. Ze willen naar Guyana, om vandaar onder meer verder te reizen naar hun beoogde eindbestemming, de Verenigde Staten. Ze hebben aangegeven, desnoods illegaal uit Suriname te willen vertrekken. De groep bivakkeert op en rondom het veerplein. Guyana heeft naar verluidt al maatregelen getroffen om de binnenkomst van illegale immigranten te voorkomen.

Bron: News Room