Vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk, keurt de aanhouding van oud-vicepresident tevens NDP-parlementariër Ashwin Adhin, af. Dit liet hij gisteren tegenover de media weten.. Ofschoon nog niet bekend is om welke reden Adhin aangehouden blijft, zegt Brunswijk er tegen te zijn dat Adhin voor vernieling gearresteerd is. Vermoed wordt dat Adhin de opdrachtgever zou zijn geweest van de vernieling van apparatuur op het Kabinet van de Vicepresident.

De VP benadrukte dat hij niet op de stoel van de procureur-generaal (PG) of het Openbaar Ministerie (OM) wil gaan zitten, maar vindt wel dat indien Adhin schuldig bevonden wordt, hij in de gelegenheid moet worden gesteld om de vernielde apparatuur te vergoeden. “Laat hij betalen of laat hij ze weer kopen”, zei Brunswijk.

Bestuurskundige August Boldewijn zegt desgevraagd, dat Brunswijk zich als vicepresident, had moeten onthouden van commentaar. “Laat dat voor de justitiële autoriteiten, de taak van de vicepresident heeft een andere omschrijving.” Volgens Boldewijn kan er niet veel gezegd worden, omdat het strafdossier van Adhin nog niet gepubliceerd is. “Als hij dit nu al van de procureur-generaal eist, dan is hij wel op de stoel van de procureur-generaal gaan zitten. Justitiële autoriteiten bepalen de aanhouding, niet de vicepresident. De procureur-generaal moet eerst kenbaar maken of er wel sprake is van een ambtsmisdrijf of van een commuun delict”, aldus Boldewijn.

Rechter-commissaris Sieglien Wijnhard heeft gisteren verklaard, dat de inverzekeringstelling van de gewezen vicepresident, onrechtmatig is. Echter blijf Adhin nog aangehouden, omdat het Openbaar Ministerie in hoger beroep is gegaan tegen het besluit van de rechter-commissaris. De zaak zal de komende week verder behandeld worden door het Hof van Justitie.

door Orsilia Dinge