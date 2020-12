Dinsdag jl., heeft Jozef Brahim (87), een van de grote zonen van ons land, het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. ‘Oom Jozef’ zoals bij velen bekend, was een aardige, maar toch wel heel serieuze persoonlijkheid, die jaren achtereen en wel tot aan zijn pensionering, als Chief Executive Officer, CEO, leiding heeft gegeven aan De Surinaamsche Bank, DSB. Als econoom afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit te Tilburg, bleef Brahim ook na het afscheid bij DSB, nog geruime tijd actief binnen het bedrijfsleven. Binnen de Raad van Bestuur van onder meer het Fernandes concern, leverde hij zijn uitstekende bijdrage. Jozef Brahim was een geziene figuur die zich op tomeloze wijze heeft ingezet voor de restauratie van de Rooms-Katholieke Kathedraal aan de Henck Arronstraat. Ook binnen de Verenging van Economisten was hij jaren achtereen een vooraanstaand lid. Enkele jaren geleden verscheen er van de hand van Marius Bremmer in het Reformatorisch Dagblad, een uitgebreid artikel over een deel van het werk van deze grote landgenoot. Gezien de details en het werk van Brahim, mede met betrekking tot de restauratie van de kathedraal, hebben wij gemeend deze bijdrage nogmaals af te drukken.