De voortvluchtige ex-minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, is gedagvaard voor behandeling van zijn strafzaak bij het Hof van Justitie. Naar onze bekomen informatie, zal de behandeling op vrijdag 4 december aanstaande plaatsvinden. Er wordt ernstig rekening mee gehouden, dat Hoefdraad niet zal verschijnen, gezien hij al geruime tijd niet meer gesignaleerd is op Surinaamse bodem. Ook heeft de redactie vernomen uit regeringskringen, dat de ex-minister niet meer vertoeft in Guyana. Het is de redactie ook niet bekend, hoe Hoefdraad de dagvaarding zal krijgen.