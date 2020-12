Als alles volgens plan verloopt, zal de brug die Guyana en Suriname met elkaar moet verbinden, vóór eind 2025 voltooid zijn en kan hij in gebruik worden genomen. Dit is het ambitieuze tijdsbestek van de minister voor Civiele Werken van Guyana, Juan Edghill. Hij zei dat hij van Guyanese investeerders verwacht, dat ze zullen profiteren van de vele directe en indirecte mogelijkheden, die dit enorme project zullen opleveren.

Minister Edghill vertelde aan de Guyana Chronicle, dat er een technisch team is samengesteld om een goede en transparante uitvoering van de bouw van de brug te verzekeren. Het team wordt aangevoerd door minister Edghill en zijn Surinaamse ambtsgenoot Riad Nurmohamed. Hoewel de bouw van de brug een gezamenlijk initiatief betreft, zei minister Edghil, dat de kosten aan de gecontracteerde uitvoerders niet noodzakelijkerwijs door de twee landen zullen worden gedeeld. “Wie de aannemer ook is die het contract binnenhaalt, hij zal het werk doen”, stelde de minister. Dit is ongeacht de nationaliteit en of locatie waar de succesvolle inschrijver vandaan komt.”

“De regeringen van Suriname en Guyana behouden zich het recht om te late inschrijvingen te accepteren of af te wijzen, of om de huidige uitnodiging geheel of gedeeltelijk te annuleren. Het is ook geen verplichting een reden op te geven voor het niet op de shortlist plaatsen van een inschrijver en ook zullen er geen gemaakte kosten vergoed worden aan de participant van de inschrijving.

Eenmaal gebouwd, zal de brug dienen als een permanente fysieke oeververbinding tussen Suriname en Guyana. Verwacht wordt dat hij ook een economische stimulans zal zijn voor beide landen en een mechanisme voor versterkte sociale en culturele uitwisselingen.

Bron: Guyana Chronicle