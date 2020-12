De president van Guyana, Irfaan Ali, hield tijdens het staatbezoek dat hij bracht aan ons land, op dinsdag 24 november een persconferentie met president Chandrikapersad Santokhi. Deze conferentie volgde op de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de twee regeringen betreffende infrastructuurprojecten over de Corantijnrivier en een vormingsovereenkomst voor het Platform voor Strategische Dialoog en Samenwerking tussen Guyana en Suriname. Met de enorme hoeveelheden koolwaterstoffen die in de afgelopen jaren in het Guyana-Suriname bekken zijn aangetroffen, zal de ontwikkeling van deze hulpbronnen aanzienlijke ondersteunende diensten aan de wal vereisen. Volgens president Ali en president Santokhi, is in dat kader een gezamenlijk initiatief van groot belang. Beide presidenten hebben onlangs bekendgemaakt, dat ze het potentieel onderzoeken van een gezamenlijke diepwaterhaven om diensten te verlenen zoals exploratie- en productieactiviteiten in het stroomgebied.

Inmiddels zijn er achttien ontdekkingen gedaan door ExxonMobil in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana en dat is gekoppeld aan ongeveer negen miljard vaten aan winbare olie-equivalente bronnen, terwijl Apache tot nu toe naar schatting 1,4 miljard vaten olie-equivalent heeft ontdekt in Blok 58 van Suriname op basis van drie vondsten.

Tijdens de persconferentie zei president Santokhi, dat de eerste bijeenkomst van de werkgroep voor het Platform Samenwerking Strategische Dialoog, heeft plaatsgevonden. “Als kleine grensnaties is het van het grootste belang om goed nabuurschap te handhaven, inspanningen te bundelen en strategische allianties te vormen om maximale successen te behalen voor de ontwikkelingsambities van onze beide volkeren in verschillende gebieden van de economie”, zei Santokhi. Met de recente oliebevindingen in beide landen, is volgens hem, het moment aangebroken om de focus te richten op duurzame ontwikkeling en de oplossing van de bestaande gemeenschappelijke uitdagingen van twee ontwikkelingslanden.

Gevraagd of ze willen samenwerken bij de ontwikkeling van een diepwaterhaven, zei president Santokhi: “De werkgroep zal soortgelijke discussies voeren om te zien wat de beste aanpak is in het voordeel van beide landen, omdat een offshore-basis een investering is van meer dan USD 1 miljard. Er is een mogelijkheid om samen naar zo een enorm project te kijken.”

Eerder deze maand had Juan Edghill, de minister van Openbare Werken van Guyana, gezegd, dat de regering een voorstander is van een diepwaterhaven in Berbice. De grens tussen Guyana en Suriname ligt in de nabijheid van het graafschap Berbice, en de Corantijnrivier- gelegen in Berbice – vormt die grens. In feite hebben de twee landen ook samengewerkt voor de ontwikkeling van een brug over deze rivier om de twee landen met elkaar te verbinden. Edghill had gezegd dat deze diepwaterhaven de mogelijkheid zou vergemakkelijken om cruiseschepen te faciliteiten aan de kust en de capaciteit om grotere schepen aan te trekken, waarvan bekend is dat ze de rivier de Demerara doorkruisen. President Ali zei ondertussen over de kwestie van een gezamenlijke faciliteit: “We onderzoeken nu synergieën, en dit is waar we zijn.”