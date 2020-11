President Santokhi heeft aan boslanddignitarissen toegezegd, dat zijn regering er hard aan zal werken het grondrechtenvraagstuk dat al jaren speelt en ook onder de regeringen van Bouterse geen ontknoping tot gevolg heeft gehad, op te lossen. Santokhi heeft hier een belofte gedaan en heeft daarmede hoge verwachtingen gewekt bij de belanghebbenden die veelal in het achterland wonen en daar ook willen blijven wonen. Maar het grondenrechtenvraagstuk heeft naar de mening van belanghebbenden en ingewijden, heel wat haken en ogen die weggemaakt moeten worden, alvorens van een geslaagd geheel te kunnen spreken dat een win-winsituatie voor belanghebbenden en de gehele natie moet opleveren. Waar zeer weinigen over spreken, maar niet helemaal onbekend mee zijn, betreft de uitgegeven concessies en dan wel vooral in de afgelopen tien jaar. Concessierechten voor goudwinning en houtkap in gebieden die zeker wel tot de geclaimde grondenrechten behoren en waar de belangen van de concessionarissen, heel voornaam zouden blijken te zijn. Hieromtrent doet men zeer geheimzinnig en vooral was dat het geval gedurende de regeringen Bouterse I en II.

Gedurende het kabinet Bouterse II, stelde deze krant, de vraag aan de leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), een lijst vrij te geven over de uitgegeven concessies in de goud- en houtsector in de afgelopen jaren van het Bouterse bewind. Keerpunt was toen al op de hoogte van het feit, dat er heel wat concessierechten waren uitgedeeld in gebieden waar de zogeheten grondenrechten zouden moeten gaan gelden. En op basis van deze uitgiften heeft het departement van NH, nimmer tot publicatie kunnen overgaan, omdat dan duidelijk zou worden, welke fromu’s ten opzichte van inheemsen en tribale volkeren hadden plaatsgevonden.

Binnen de directie van het ministerie van NH, weet men precies waar Keerpunt het over heeft. De nieuwe regering Santokhi, kan nu in het ministerie uitzoeken waar de schoen knelt en waarom deze kwestie maar niet opgelost kon worden. Keerpunt weet dat in de afgelopen tien jaar, er mensen voortdurend doende zijn geweest dit land in elk opzicht te plunderen en hierdoor zwaar te benadelen en dat allemaal in gebieden die allang moesten worden afgebakend en wel in het voordeel van vredige existentie van daar woonachtige Surinamers.