‘Justitiële autoriteiten zijn toch niet gek?’

Voormalig onderwijsminister Lilian Ferrier, tevens moeder van de ex-governor van de Centrale Bank, Robert-Gray van Trikt, zei in het radioprogramma ABC Aktueel, dat er sprake is van een politiek proces in de rechtszaak tegen haar zoon en zijn zakenpartner Ashween Agnoe.

Van Trikt en Agnoe zitten beiden vast, omdat ze verdacht worden van malversaties bij de Centrale Bank van Suriname. Volgens Ferrier is er ook sprake van mensenrechtenschending, omdat in het wetboek staat, dat de zaak binnen een redelijke termijn behandeld moet zijn. “Is er nog sprake van een rechtsstaat in Suriname? Kijk naar het aantal maanden dat ze vastzitten, wat noemt de rechter dan een redelijke termijn?”, aldus Ferrier. Zij zegt ook een rapport te zullen opmaken van de zaak tegen Van Trikt, de zaak tegen ex-vicepresident Ashwin Adhin en van het 8 decemberstrafproces. Ferrier stelt het rapport naar verschillende mensenrechtenorganisaties te sturen.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi om een reactie gevraagd, zegt dat Ferrier beter het proces kan afwachten, alvorens ze emotionele uitspraken doet. “De justitiële autoriteiten zijn toch niet gek, waarom zouden ze de zaak een politieke tint geven?

Het Openbaar Ministerie weet waarmee het bezig is, het gaat zijn reputatie op deze wijze nimmer te grabbel gooien. We snappen dat het als moeder pijn doet, maar had u hem beter opgevoed, dan was dit vermeden.

U bent slechts psycholoog, dus wacht het proces rustig af”, aldus Jogi. Hij noemt de recente uitspraken van Ferrier ‘’emotioneel’’, omdat hij vindt dat zij tijdens haar ambtsperiode had moeten reageren op zaken die volgens haar politiek lijken. “De vrouw heeft geen fatsoen. Waarom heeft ze toen haar portefeuille niet afgestaan? Ze heeft als moeder toen alle commentaar proberen te vermijden tijdens haar ambtsperiode, om nu naar de pers te rennen dat zaken niet op de juiste manier behandeld worden. Wacht het proces dan maar rustig af.”

De bestuurskundige August Boldewijn, is het eens met Jogi. Ook hij vindt dat het proces rustig afgewacht moet worden. “Dit is een justitiële aangelegenheid, zij weten welk juridisch proces opgevolgd dient te worden. In feite moeten we ons niet daarmee bemoeien.

Maar Ferrier is niet de enige die zegt, dat alles tegenwoordig een politieke tint schijnt te hebben”, zegt Boldewijn. Volgens hem is er een reden geweest waarom het proces zo lang duurt.

“Indien Ferrier zegt, dat het echt een politiek proces is, moet ze het bewijzen wat ze politiek noemt. Waarom praat Ferrier alleen over haar zoon, waarom niet over de staat Suriname? Het zijn toch belastinggelden van Surinaamse burgers die verdwenen zijn? Er is hier sprake van diefstal, onder leiding van de ex-governor, haar zoon en om die reden ligt de zaak bij het Openbaar Ministerie.

Er is sprake van diefstal door haar zoon, waarom praat ze niet daarover? Uiteraard heeft ze de vrijheid om naar de mensenrechtenorganisaties te stappen, maar de vraag is of ze haar rapport wel in behandeling gaan nemen”, aldus Boldewijn.

door Orsilia Dinge