– Paramaribo – 25 november 2020 – Surinaamse Brouwerij, reeds 65 jaar een trots onderdeel van de Surinaamse samenleving, investeert in nieuw hoofdkantoor.

In het bijzijn van Albert Ramdin, Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Stef Blok, Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken, is de de eerste steen gelegd van het nieuwe hoofdkantoor van Surinaamse Brouwerij. Het gebouw zal naast de reeds 65 jaar bestaande brouwerij komen te staan waardoor alle werknemers weer op één locatie kunnen gaan werken. De bouwwerkzaamheden zullen ongeveer een jaar in beslag nemen en worden uitgevoerd door Surinaamse architecten, aannemers en bouwbedrijven, onder andere Firm en Kiesel.

“Wij zijn er erg trots op al 65 jaar onderdeel uit te maken van de Surinaamse samenleving en zeer vereerd dat uitgerekend op Srefidensi vooraanstaande Ministers uit Suriname en Nederland de wasi hebben gedaan voor ons nieuwe hoofdkantoor. Dit symboliseert de kracht van onze organisatie, werknemers en onze ambitie om te blijven groeien”, aldus Reinoud Ottervanger, algemeen directeur van Surinaamse Brouwerij. “Door ook in uitdagende tijden te blijven investeren, tonen wij ons vertrouwen in de toekomst van Suriname.”