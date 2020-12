Vorige week woensdag 25 november, was het 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, is van mening dat er al 45 jaar gepasseerd zijn en er nu gekeken moet worden naar wat we willen bereiken op de lange termijn. “Voor deze regering is weggelegd om een radicale omslag te maken. In de afgelopen 45 jaar zijn veel zaken niet gebeurd om ons land een steviger vertrekpunt en toekomst te geven”, zei Del Castilho gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network. Volgens haar is nog niet alles verloren. “Als deze regering het serieus neemt, moet zij ervoor zorgen dat zij beleid voert dat voorspelbaar is en conform de beloftes die gedaan zijn. Het volk moet weten wanneer wat te verwachten en hoe het gaat werken. De communicatie moet vele malen beter.’’

Del Castilho zei dat de regering vaak plotseling zaken aankondigt, waardoor er ruis ontstaat. De regering heeft volgens haar genoeg fouten gemaakt om daarvan te kunnen leren. ‘’De regering kan zich niet permitteren om nu nog brokken te maken, omdat zaken in het land slecht lopen.’’ Del Castilho geeft aan dat de prijzen in de winkels almaar stijgen. Veel mensen kunnen zelfs basisgoederen nauwelijks meer betalen. “De problemen zijn groot genoeg voor de regering om te weten dat zij een verantwoord beleid moet voeren. Dat uit zich door transparant en voorspelbaar te zijn op basis van beloften die gemaakt zijn, een stevig plan dat aan iedereen gepresenteerd kan worden en op basis van keuzen die gemaakt zullen worden die goed zijn voor de samenleving. Niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst”, gaf Del Castilho aan. Deze regering moet volgens haar de basis leggen voor elke andere regering die komt. Hierbij moeten ontwikkeling, eenheid en verbroedering de rode draad zijn. De regering heeft de grote opdracht om de harmonie van de afgelopen 45 jaar te verdiepen en de draagkracht van de Surinamers te versterken. Zo moet de regering letten op de wijze waarop zij haar posten invult. Dat moet volgens Del Castilho op basis van deskundigheid geschieden, waardoor er minder ruimte is voor de idee dat erop basis van etniciteit invulling wordt gegeven aan posities.

Del Castilho haalde aan dat de samenleving zich de afgelopen 45 jaar heeft gestoord aan het feit dat opeenvolgende regeringen, vooral de (creoolse) koto zien als het kledingstuk dat bij uitstek past bij de Surinaamse cultuur, terwijl de andere etnische groepen in ons land ook hun eigen klederdracht hebben. “Nu wanneer we de nieuwe republiek tegemoet gaan, moeten we niet streven naar een inhaalslag van de ene etnische groep op de andere, maar een balans zoeken. Alle Surinamers moeten weten dat hun cultuur Surinaams is. Het is een bijzonder exportproduct.” Wat de ontwikkeling betreft, moet de regering volgens haar keuzes maken die het midden- en kleinbedrijf ten goede komen. Deze bedrijven, vooral de kip- en de groentesector, hebben grote problemen. Volgens Del Castilho lijkt het alsof de focus meer gelegd wordt op groot geld en daarmee op de grote bedrijven in binnen- en buitenland. “En onze eigen mensen verzuipen daarbij. Dat is een verkeerde instelling, omdat uiteindelijk de midden- en kleinbedrijven zullen groeien en dit land gaan draaien.” Del Castilho pleit voor de investering in onderzoek naar voeding in onder andere de kipsector, waarbij de importcomponent minder wordt.

Daarnaast moeten de overheid en bedrijven, overgaan op moderne technologie. “Het leven van de boer of van iemand die uit huis moet, is niet aan tijd gebonden.” Als de moderne technologie ingezet wordt, kunnen problemen volgens haar sneller worden opgelost, omdat het handmatig nagaan van documenten veel tijd in beslag neemt, ook is een dergelijke werkwijze gevoeliger voor fouten. Als laatste noemde Del Castilho enkele wetsproducten die door het parlement moeten, zoals de Wet Openbaarheid van Bestuur en de toetreding van Suriname tot de VN Conventie tegen corruptie. Zo kan Suriname volgens haar allerlei technici en middelen ter beschikking hebben om corruptie te bestrijden.