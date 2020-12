Hoogste aantal na een week

Na een week heel lage COVID-19 cijfers te hebben genoteerd, zijn het afgelopen etmaal 7 nieuwe besmettingen erbij gekomen. Er werden 99 testen afgenomen, waarvan 92 negatief werden bevonden. Zes van de mensen wonen in Paramaribo, terwijl 1 afkomstig is uit Wanica. Suriname telt momenteel 20 actieve gevallen. In het voorbije etmaal zijn 3 personen genezen verklaard. Acht personen zijn in de verschillende ziekenhuizen opgenomen en 1 patiënt wordt op de Intensive Care Unit verpleegd. Verder werden er 11 personen in isolatie geplaatst, omdat ze positief zijn getest. 1.214 burgers bevinden zich in quarantaine en zijn niet positief.

Vanaf het eerste besmettingsgeval in Suriname, zijn er 5.319 personen positief getest en 5.197 genezen verklaard.

Tot nog toe hebben 117 personen het leven gelaten. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, maakt zich nog steeds grote zorgen over burgers die de COVID-19-maatregelen, aan hun laars lappen. Hij vreest dat dit gedrag, zal maken dat er weer een verscherping van de maatregelen noodzakelijk zal zijn, juist nu de regering is overgegaan tot langzame normalisering van het leven. Hij voegde eraan toe, dat overal ter wereld waar men tot normalisatie probeerde over te gaan, er weer uitbraken waren. Suriname is ook begonnen met normaliseren, de effecten daarvan moeten zich nog manifesteren. Met andere woorden: een grote uitbraak zoals nu in delen van Europa gaande is en in onze buurlanden, kan ook Suriname overkomen, als de bevolking de maatregelen naleeft. “We moeten leren uit deze lessen. “Ons zorgsysteem is heel erg zwak, wij kunnen een tweede COVID-19 golf niet aan”, aldus Ramadhin. De bewindsman zegt voorts, dat de regels nog steeds nageleefd moeten worden. “Het aantal besmettingen is aan het afnemen. Laten wij hieraan vasthouden en aan zelfcorrectie doen. De regering zet alles op alles om u te beschermen, maar we vragen u ook, om uw verantwoordelijkheid te kennen en nemen. Als we op deze manier doorgaan, kan u verwachten dat wij weer een stijging zullen zien”, aldus Ramadhin. Hij maakte duidelijk, dat de situatie nu nog onder controle is, maar dat er hard gewerkt zal moeten worden aan het onder controle houden van de COVID-19.