Vaccins beschermen tegen infecties

De COVID-19 situatie in ons land is volgens de gezondheidsautoriteiten momenteel onder controle. Suriname telt op dit moment vijftien actieve gevallen. Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid zei gisteren op de regerings-persconferentie, dat wij nu een positiever cijfer hebben, tussen de één en vier procent aan geteste personen. “Suriname wordt momenteel gecategoriseerd via de International Health Regulations, van de World Health Organization (WHO) als land met cluster gevallen”, aldus Ramadhin. Volgens Ramdhin, hebben wij nu community transmissions, een code, die gunstiger uitvalt. Onlangs werd aangekondigd, dat diverse vaccinaties tegen COVID-19 internationaal goedgekeurd zijn. “Wij kunnen niemand zich te vaccineren, daarvoor is de voorlichting en de bewustwording belangrijk, dat een vaccin bescherming kan bieden tegen een covid infectie”, aldus Ramadhin. Volgens hem heeft de WHO een traject uitgestippeld en de groepen die het eerst in aanmerking komen voor de covid-vaccin zijn, de gezondheidswerkers en kwetsbare groepen, omdat die de meest gevoelige groepen zijn voor infecties.

Ramadhin: “Voordat de vaccinatie toegediend kan worden, zijn er wereldwijd nog enkele instanties, die de goedkeuring voor de covid-vaccinatie moeten geven.” Ramadhin onthulde, dat Suriname zich via de Pan American Health Organization (PAHO) heeft gecommitteerd aan het covid-vaccinatie initiatief. Het ministerie van Volksgezondheid bereidt zich nu voor op een covid-vaccinatie campagne. Ramadhin verklaarde, dat de opzet van de covid-vaccinatie campagne eind deze maand, voltooid moet worden. Er zal volgens hem aan meer voorlichting gewerkt moeten worden, zodat de bewustwording bij de bevolking gestimuleerd wordt. Ramadhin vertelde ook, dat het Pfizer vaccin nog uitgetest moet worden in Amerika en bepaalde Europese landen. Vervolgens zei hij, dat vergeleken met het Moderna, AstraZeneca en Oxford University vaccin, het Pfizer vaccin afwijkt. Ook verklaarde hij, dat het Pfizer vaccin getransporteerd moet worden in condities van -70 graden en die van Moderna tussen de -2 en -20 graden. Ramadhin: “Mocht het zo zijn, dat wij als Surinamers voor Pfizer kiezen, dan heeft de farmaceut, daarvoor een oplossing.” Hij vertelde, dat er een producent is, die een oplossing aanbiedt en die is door 5000 vaccins te laten transporteren via een “thermal suitcase”. Een ‘thermal suitcase’ is een geavanceerde mobiele vrieskist, die gewoon getransporteerd kan worden in een vliegtuig. Ramadhin: “Er is wel een prijs aan verbonden, maar het is in elk geval veel goedkoper dan andere speciale faciliteiten.” Hij haalde daarbij ook aan, dat de 5000 doseringen ongeveer twee weken in de ‘thermal suitcase’ kunnen zitten, zonder dat de temperatuur stijgt. Ramadhin stelde, dat er gekeken wordt naar de huidige wetgeving niet betrekking tot inenting. Hij zei, dat het ministerie genoeg ervaring heeft met immunisatieprogramma’s. De crisismanager Marthelise Eersel bijvoorbeeld, heeft meerdere campagnes opgezet en geleid, waarbij zij ook nu bezig zijn, de covid-vaccinatiecampagne op te zetten.

Luchtruim

Ramadhin onthulde voorts, het luchtruim partieel open gesteld is, onder strenge voorwaarden, waar elke reiziger zich aan dient te houden. Ramadhin vertelde, dat vanwege de dringende evaluatie van betreffende passagiers uit Cuba en Haïti, de vluchten vanuit Cuba en Haïti voor de maand december, onmiddellijk stop zijn gezet. “De vluchten zijn niet vanwege COVID-19 stopgezet, maar vanwege de aankomende passagiers naar Suriname, welke een dringende evaluatie behoeven”, benadrukte Ramadhin. Bij de lijnverbinding met Nederland en Miami via Guyana, wordt er met een wekelijkse classificatie gewerkt. Er wordt daar gekeken naar de code waarin de landen vallen en hierdoor gelden er specifieke voorwaarden bij het reizen.

Ramadhin onthulde, dat Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geadviseerd hebben, dat de quarantaineperiode van veertien dagen teruggebracht kan worden naar zeven tot tien dagen. Volgens Ramadhin is dit wetenschappelijk bewezen en verder ook besproken met het Outbreak Management Team. Echter moet er nog besloten moet worden of de quarantaineperiode van CDC, enige invloed zal hebben op onze quarantaineperiode voor COVID-19. Vervolgens zei de minister, dat het besluit bij de twee wekelijkse bekendmakingen van maatregelen, meegedeeld zal worden. In de afgelopen 24 uur zijn 2 personen positief getest op het COVID-19 coronavirus. Op dit moment telt Suriname 15 actieve gevallen. Er zijn 121 testen afgenomen. Er zijn geen mensen overleden. 3 personen zijn genezen verklaard. Het totaal aantal besmette personen tot nu toe staat op 5.322. Het totaal aantal genezen personen is gestegen naar 5.203 In de ziekenhuizen liggen er nu 6 personen, in de ICU 2 mensen. In isolatie zijn er 7 personen, in quarantaine 1432.