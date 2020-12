Het aantal actieve gevallen op de COVID-19 website van ons land, loopt achter op de realiteit en toont een vertekend beeld. Hierdoor worden de COVID-19-cijfers van Suriname, niet alleen bij de samenleving in twijfel getrokken, maar ook internationaal. Het totale aantal opgegeven gevallen, zou verminderd met het aantal genezen personen, het werkelijke aantal actieve gevallen opleveren. Maar dat is nu al maanden niet meer het geval op de COVID-19 website van Suriname. De afwijking van data op het COVID-19 dashboard is al een tijd manifest, voor wat betreft het aantal actieve casussen, terwijl alle andere data wel up-to-date zijn, waaronder het aantal COVID-19-besmettingen en coronadoden. Woensdagavond jl. bijvoorbeeld, was er weer zo een moment. Iets na acht uur ‘s avonds werd aangegeven bij de update, dat er 2 nieuwe gevallen (Paramaribo en Para) waren bijgekomen na de 92 testen die waren afgenomen. Daarna bleken de cijfers weer veranderd te zijn: 1 positief geval (Paramaribo) uit 93 testen. Hierdoor verschilde ook het totaal: van 5.320 naar 5.321, maar de actieve gevallen bleven op 17 steken. Dit zorgde voor een vertekend beeld van de werkelijkheid. Keerpunt is van mening, dat dit niet iets incidenteels is, zoals de autoriteiten beweren, maar dat er sprake zou kunnen zijn van nalatigheid. De enige verklaring waarom de telling dus ook niet zou kloppen, kan liggen aan het feit dat men een telling van het aantal besmettingen over het hoofd heeft gezien of er zijn simpelweg minder mensen genezen, dan er wordt vermeld. Hoe de website dus aan die cijfers komt, begrijpt volgens ons niemand. Dit creëert dan niet alleen een vraagstuk voor de gemeenschap, maar ook voor de internationale instituten die zich bezighouden met de wereldwijde COVID-19-data. Zo zijn zij qua het aantal actieve gevallen, het oneens met Suriname. Volgens de internationale instituten zijn wij niet goed afgestemd op hen, terwijl dit in andere landen juist niet het geval is. Als je kijkt naar andere landen, kloppen de COVID-19-cijfers eigenlijk altijd. De dagelijkse berekening van het aantal actieve gevallen zou op de één of andere manier, altijd moeten kloppen. Keerpunt zegt niet, dat er sprake is van opzet bij ons, maar wijt de verkeerde cijfers eerder aan gemaakte fouten in de protocollen. Wie weet, ligt het aantal werkelijke besmettingen van personen in ons land vermoedelijk veel hoger.