Het Belgisch adviesbureau Clairfield, is verwikkeld in een grootschalig corruptieschandaal dat wordt onderzocht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De onafhankelijke nieuwssite Apache, publiceerde onlangs een uitgebreid artikel over deze kwestie op hun pagina. Apache heeft informatie uit het gerechtelijke dossier vrij kunnen geven, die draait rondom de zaak van de CBvS.

In het artikel zegt de managing partner van Clairfield Belgium, Hans Buysse, dat Suriname contact opnam met diverse gespecialiseerde adviseurs, om de benodigde structuren op te zetten. “De keuze voor Clairfield Belgium was te danken aan het feit, dat zij een soortgelijke opdracht in België met succes uitgevoerd had voor het ministerie van Financiën (via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) en werd gevraagd om zich kandidaat te stellen vanwege onze ervaring met dit dossier en de kennis van de Nederlandse taal”, aldus Buysse. Het Belgisch adviesbureau heeft begin 2020 via de Surinaamse media vernomen, dat er een strafonderzoek werd ingesteld naar de ex-governor Robert-Gray van Trikt en vervolgens werd de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ook door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte. Het onderzoek van het OM bestaat uit projecten die zonder (voldoende) tegenprestatie van Clairfield uitbetaald werden en moeten worden. In tegenstelling tot wat hij zelf beweerde, was ex-minister Hoefdraad wel op de hoogte van de overeenkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek dat het OM heeft uitgevoerd. De resultaten zijn vervat in een 138 pagina’s tellend document. Clairfield werkt ondertussen niet langer voor de Centrale Bank van Suriname. “Aangezien de Bank niet meer antwoordde op onze vragen en correspondentie en enkele van onze facturen, na herinneringen, onbetaald bleven, werd de samenwerking stopgezet”, zegt Buysse. “Tot op dat moment werden alle opdrachten professioneel door Clairfield uitgevoerd. Uiteraard verwacht Clairfield betaald te worden voor het uitgevoerde werk, omdat dit volledig losstaat van eventuele andere, interne kwesties in Suriname.”

Samenwerking stopgezet

“Ons inziens werden alle overeenkomsten op rechtsgeldige wijze tussen Clairfield en de Centrale Bank van Suriname gesloten”, reageert Buysse. “Corporate governance en transparantie behoren tot onze kernwaarden – we passen dit toe voor onze klanten, maar ook op onze eigen werking en op de samenwerking met onze klanten. Het is ons niet duidelijk waarop u zich baseert om te stellen dat de gouverneur maar een van deze opdrachten kon gunnen.” Buysse voegt eraan toe, dat Clairfield Belgium voor alle voorschotten van de CBvS, prestaties verrichte. “In onze contracten worden correcte prijzen gehanteerd en voorschotten gevraagd die verrekend worden met de geleverde prestaties”, zegt Buysse. “De voorschotten beschermen Clairfield tegen betalingsmoeilijkheden bij de klant tijdens de uitvoering van opdrachten.”

Onregelmatigheden

De onregelmatigheden bij de CBvS kwamen aan het licht toen de (intussen ex-) minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, begin dit jaar een onderzoek instelde naar de handelingen van governor Robert-Gray van Trikt. Van Trikt zou twee dure auto’s met geld van de Bank hebben aangeschaft. Tijdens het interne onderzoek bleek dat de nationale bank op initiatief van Van Trikt, vijf overeenkomsten sloot met Hans Buysse van Clairfield. De Raad van Commissarissen van de Bank, was niet op de hoogte van deze overeenkomsten, die in de Surinaamse media als ‘wurgcontracten’ worden omschreven. Na het afsluiten van elk van de vijf overeenkomsten tussen Buysse en Van Trikt, betaalde de Centrale Bank een voorschot aan Clairfield. De gezamenlijke waarde hiervan bedraagt 2.552.932 euro. Een deel van dit geld heeft Buysse teruggestort op de rekening van Orion, het boekhoudingsbedrijf van Van Trikt. Het onderzoek van het OM kan niet aantonen welke diensten Orion heeft geleverd die deze transactie rechtvaardigen.

