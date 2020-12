Het emplacement van de Canawaima Ferry Service te Southdrain in Nickerie, is sinds maandag veranderd in een vluchtelingenkamp. Bijkans 600 Cubanen bivakkeren er. De Cubanen zijn maandag vanuit Paramaribo per bus afgereisd met als doel de oversteek te doen naar buurland Guyana. Aangezien de grens gesloten is en de veerboot Canawaima niet vaart, zijn de mensen gestrand. Het lijkt erop dat de Cubanen goed voorbereid vertrokken zijn uit Paramaribo, op diverse plaatsen buiten de terminal zijn kampeertentjes opgezet. Volgens de leider tevens woordvoerder van de groep, Rosario da Costa, zullen zij daar blijven totdat zij van de autoriteiten een positief antwoord krijgen en verder mogen naar Guyana. De vraag is of Guyana de mensen wel wil opvangen. Onder de gestrande personen bevinden zich mannen, vrouwen en kinderen. Het jongste kind is een baby van twee maanden. De Cubanen zeggen dat zij niet meer in Suriname willen blijven. “Het leven is hard geworden, we moeten hard werken voor een beetje geld en moeten daaruit huishuur betalen en in ons levensonderhoud voorzien”, zegt Da Costa. Nu de economie in het land is verslechterd, zeggen de Cubanen dat zij hun doel waarvoor zij naar Suriname kwamen, niet meer kunnen bereiken.

Het streven is om nu via Guyana naar Brazilië, Columbia en Latijns-Amerika de Verenigde Staten te bereiken. Volgens Da Costa heeft de districtscommissaris of de leiding van de politie in Nickerie, nog niet met de groep gesproken. Terwijl de krant in gesprek was met Da Costa, kwam de politie aanrijden onder leiding van inspecteur Bryan Isaac, hoofd Recherche regio West. Da Costa moest zich aanmelden bij de politiepost aldaar waar Isaac een gesprek met hem voerde. Wat er besproken is, is niet bekend. Inspecteur Isaac kon geen informatie verstrekken aan de krant, omdat hij eerst moet rapporten aan de regiocommandant. De regering en het lokaal bestuur zullen snel een besluit moeten nemen wat er met de bijkans 600 Cubanen die bivakkeren te Southdrain, zal moeten gebeuren aangezien er ziektes kunnen uitbreken in het gebied. Er is slechts 1 toilet waarvan de mensen gebruik kunnen maken, verder zijn er geen sanitaire voorzieningen. Voeding en water hebben de mensen niet. Dinsdag hebben zij van een ondernemer rijst, water en toiletpapier gehad. De goederen werden onder luid gejuich en applaus in ontvangst genomen.