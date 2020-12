In Suriname maakt men momenteel gebruik van twee dialysemethoden, namelijk de hemodialyse (HD) en de peritoneale dialyse (PD), beter bekend als de buikdialyse. Een buikdialyse is een behandeling die een deel van de nierfunctie overneemt. Het buikvlies filtert dan het bloed. Deze methode is goedkoper dan een hemodialyse. Naar aanleiding hiervan vernemen wij van een bekend hospitaal (naam bekend bij de red.), dat de overheid na moet gaan of ze een ruimte voor een buikdialysecentrum beschikbaar kan stellen voor zo een specifieke behandeling, om op deze manier meerdere nierdialysepatiënten te kunnen behandelen. Onze bron zegt, dat door een tekort aan behandelplekken, veel personen momenteel niet behandeld kunnen worden.

“Jaarlijks komen er meer dialysepatiënten bij dan de dialysecapaciteit kan verwerken. Het is een groot probleem aan het worden”, aldus onze bron. Om deze snelle groei aan dialysepatiënten op te kunnen vangen, zal er meer voorlichting moeten komen en is preventie ook belangrijk. Maar ook een ruimte is nodig, om al deze personen de nodige behandeling te kunnen geven. In Suriname zijn er momenteel meer dan 800 mensen die dialyseren. ‘’Het kost veel geld om te dialyseren’’, aldus onze bron. De prijs van een behandeling ligt nu ver boven de SRD 1000, en op dagbasis worden landelijk rond de 150 mensen behandeld. “Dat is dus SRD 150.000 die we als gemeenschap moeten opbrengen”, aldus onze bron. ‘’Wij adviseren daarom personen om bewust een gezondere leefstijl aan te nemen. De grootste groep dialysepatiënten bestaat uit personen die hoge bloeddruk en suikerziekte hebben’’, aldus onze bron, die ook onthult dat deze patiënten in Suriname steeds jonger zijn. In het buitenland bijvoorbeeld zijn de mensen rond de 70 jaar, wanneer ze beginnen te dialyseren. In Suriname begint het al bij 50 jaar en soms zelfs jonger. Dat is zorgwekkend. Onze bron zegt dat preventie meer dan ooit belangrijk is, ook vanwege de stijgende kosten van de zorg. Een startpunt is onze leefstijl te wijzigen. Op een dergelijke manier kunnen de kosten omlaag gaan. De groei aan dialysepatiënten is volgens onze bron die ingewijde is in deze materie, niet alleen een probleem van de regering, maar van de totale gemeenschap. De gezondheidssector moet volgens onze bron, onder de loep genomen worden. Hierbij moet gekeken worden, hoe zaken beter georganiseerd kunnen worden, zodat de toestroom van dialysepatiënten minder wordt.

Predialysefase is belangrijk

De predialysefase is volgens onze bron voor de dialyse die heel belangrijk is en pleit voor deze methode. “Want het is goed als je de mensen in de dialyse kunt houden. Op deze manier kunnen wel heel veel problemen in een vroeg stadium opsporen.” Er moet een beroep gedaan worden op de huisartsen en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), om te kijken naar de achtergrond van zo een persoon, vooral als een persoon zijn of haar bloeddruk en bloedsuiker door de jaren heen verder is gestegen. “Zo een persoon dient grondig geobserveerd te worden, want als zo een patiënt te laat wordt verwezen, of geholpen door zijn of haar huisarts, en die dan naar het NNC wordt verwezen, is het vaak te laat voor zo een persoon”, aldus onze bron. Er zijn veel mensen die lijden onder de gevolgen die het dialyseren met zich meebrengt. Onze bron stelt daarom, al eerder enkele oplossingen te hebben voorgesteld, waaronder het invoeren van kostendekkende tarieven voor alle dialysebehandelingen. Bij een peritoneale dialyse dialyseert de patiënt 24 uur per dag. Deze krijgt hierbij spoelvloeistof dialysaat, ook wel ‘badwater’ genoemd) in zijn buikholte. Zijn buikvlies (peritoneum) filtert vervolgens afvalstoffen en overtollige stoffen uit het bloed. Die belanden in de spoelvloeistof. Deze vloeistof wisselt regelmatig, dat gebeurt via een slangetje in de buik. Dat heet een peritoneale – dialysekatheter of PD-katheter.