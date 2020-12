De hoofdverdachte in het 8 December-strafproces, Desiré Bouterse, moest de afgelopen maandag, zich persoonlijk aanmelden bij de zitting van de Krijgsraad. Hij legde een verklaring af tegenover de Krijgsraad, waarvan velen van mening waren, dat die 12 jaar te laat werd afgelegd. Na de zitting trok Bouterse naar zijn partijcentrum Ocer, waar een deel van zijn NDP- aanhang, ook wel Boutisten genoemd, stonden te wachten om de verklaring van hun partijleider aan te horen. Bouterse is voor zijn aanhang de podiumspreker bij uitstek en stelde op een gegeven moment: “Dit soort dingen kan je alleen met wapens weghalen.” Refererend naar de werkwijze van volgens hem, de kapitalistisch ingestelde regering Santokhi. Op sociale media kwam Keerpunt het commentaar van Patricia Etnel (NPS-fractie in DNA) tegen en wij zijn het totaal eens met haar reactie op deze uitspraak van Bouterse. Zij stelde op haar Facebook-pagina het volgende: ‘Je hebt dit land van 1980 tot en met 1987 bestuurd. Je hebt toen de macht verkregen door de legitieme Regering met wapens ten val te brengen. Je hebt 7 jaren dit mooi land en volk vernietigd, want van ontwikkeling en groei was er totaal geen sprake. Surinamers hebben november 1987 gehuild, omdat ze bevrijd waren van die ellendige jaren. Verzadigd was je niet, want de kerstcoup op 24 december 1990 was een feit, weer een legitiem gekozen regering ten val brengen. Wat je dan tussen 1996 en 2000 doet met de toekomst van Suriname, is baldadig, wij moeten daarna 10 jaren weer ploeteren voor die rust en stabiliteit. En jij komt terug dankzij de democratie en maakt in 10 jaren alles gewoon weer kapot en Suriname is nu meervoudig arm. Iedereen dichtbij jou is dankzij de overheid stinkend rijk geworden, niet dankzij productie en groei. Net als de kracht van die fowru doti hebben jullie de toekomst van Suriname en de Surinamers vernietigd. En wanneer ik ervan uitga dat je nu wel wat verstand van zaken hebt, kom je wederom met je imbeciele uitspraken. Wat voor leider ben je, als je een land kapot en vernietigd achterlaat, zonder enige hoop voor een betere toekomst. Wat voor leider ben je als je niet eens kan aantonen, Suriname dit is de ontwikkeling die ik voor je heb gelaten na 10 jaren. Op eigen kracht kun je het doen met dit Suriname. Wat je wel hebt achtergelaten, is de kennis en kunde dat wij het moeten doen met leningen en nogmaals leningen en ons niet druk moeten maken hoe het terug te betalen.

Maken jullie je niet druk, wanneer de tijd daar is zien wij wel of wij Suriname verpanden of die Surinamer of beide. Wat voor leider ben je als je na al die jaren niet politiek rijp geworden bent, niet geestelijk verstandiger geworden bent. Dat jij je nog doet voorkomen als die onervaren jonge man, die dacht het te doen met wapens, getuigt van één ding: je hebt die ontwikkeling van dictatuur naar democratie, van censuur naar vrije meningsuiting voor Suriname en Surinamers, nooit begrepen. Suriname is een democratische rechtsstaat met een grondwet als ons wapen.’