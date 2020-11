Bestuursleden van de NPS hebben gisteren in verband met 45 jaar onafhankelijkheid, een krans gelegd bij het standbeeld van voormalig NPS-voorzitter Henck Arron, die tijdens de onafhankelijkheid van Suriname, minister-president was. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland staat de regering weer op het punt om te beginnen aan de wederopbouw van het land. “We moeten leren uit de ervaringen van de afgelopen 45 jaar. Wat fout is gegaan en wat nooit meer mag gebeuren, is zeker verkeerde leiders naar voren schuiven”, stelde Rusland. Hoewel de NPS niet altijd tevreden is met de positie die zij bekleedt, zei Rusland dat het waarschijnlijk nog niet het moment is van de NPS om die positie van voorheen in te nemen.

“Waarschijnlijk is het tijd voor anderen om de voorhoederol te vervullen. De NPS is op een punt waarbij zij ervoor moet zorgen dat zij vanuit een afstand sturing geeft aan de processen die plaatsvinden. Ik denk dat dit een tussenfase is. Dat betekent dat de NPS de periode waarin we nu zitten, moet gebruiken om zich te bezinnen en ons klaar te maken voor wat zal komen. Dat is dat we bij de volgende verkiezingen wel weer in de vorige positie komen om ervoor te zorgen dat onze bijdrage veel groter is dan nu”, sprak Rusland. Hij blikte terug op de onafhankelijkheid van Suriname en gaf aan dat bij de aankondiging van de onafhankelijkheid van Suriname, de tegenstellingen in het land steeds groter werden.

Echter door het doorzettingsvermogen van Arron als premier, hebben oppositie en coalitie op 19 november 1975 elkaar toch gevonden om te gaan naar een vredige realisatie van de onafhankelijkheid van Suriname.

Volgens Rusland heeft de NPS vanaf toen een bijzondere verantwoordelijkheid gehad. Er is volgens hem hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het goed komt met Suriname. In al die 45 jaren zijn er periodes geweest waarbij gedacht werd dat het land goed op spoor was of er kwamen regeringen die het omgekeerde deden en het land weer enkele stappen terug brachten. Hij noemde onder andere de militaire coup van 1980, de telefooncoup, de periode Wijdenbosch en 2010 waarbij exponenten uit de militaire periode, weer de leiding kregen over het land en wat opgebouwd was, weer werd afgebroken. Echter zei Rusland dat de effecten van de laatste periode groter zijn dan wat Suriname ooit heeft gekend. De NPS is volgens hem niet teruggevallen. Hij gaf aan dat de partij in 2010, 28.000 stemmen had behaald, in 2015 16.000 en in 2020 meer dan 33.000 stemmen. Dat de NPS niet zoveel zetels heeft, komt volgens hem, omdat het kiessysteem niet aan hun zijde was. ‘’De NPS moet hard werken, zodat de partij bij de komende verkiezingen niet alleen een groei in het aantal stemmen ziet, maar ook in het aantal zetels, zodat de komende regering niet om NPS heen zal kunnen gaan’’, aldus de NPS-voorzitter.

-door Priscilla Kia-