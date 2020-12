ABOP-parlementariër Edward Belfort zegt in gesprek met De West, dat de uitspraken van NDP-voorzitter, Desiré Bouterse in Ocer, meer dan een bedreiging inhouden en ernstig gericht zijn tegen het gevestigde gezag. Hierom is hij van mening, dat president Chandrikapersad Santokhi spoedig dient in te grijpen en hiertegen aangifte moet doen. “De maximale straf voor bedreiging, bedraagt vier jaren en dit staat vermeld in het Wetboek van Strafrecht”, verklaart Belfort. Volgens hem vormen de uitspraken ook een misdrijf tegen de openbare orde, en wie zich tegen de openbare orde in woord, geschrift of afbeelding uit, of omverwerping dan wel aanranding van het gevestigd gezag of daarvan stemming maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf, van ten hoogste zes jaren. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, en het volk zijn stem heeft uitgebracht, is Belfort van mening, dat de openbare orde nimmer verstoord mag worden.

Belfort verklaart verder, waarom het van eminent belang is, dat de regering de uitspraken niet lichtjes opvat. “Omdat Bouterse een verleden van geweld heeft, er zijn coups gepleegd en er is steeds met wapens gedreigd en als land hebben we sinds 1980 gezien waar dit toe leidt: ernstige schendingen van mensenrechten voor met name onschuldige slachtoffers, een verdeelde samenleving, economisch- en financieel wanbeleid en armoede. Dit heeft niets te maken met een andere ideologie”, zegt Belfort. Hij vindt, dat mensen die de coups hebben meegemaakt, deze woorden niet lichtzinnig hebben opgevat en moment nu overstuur zijn.

Voorts geeft hij aan, dat de personen die ons land in crisis hebben gebracht en die tot het laatste te hebben geroofd en vernield, juist hun verantwoordelijkheid dienen te nemen. “Niet door nu met wilde taal om zich heen te slaan, maar de wil van het volk respecteren en anderen die nu de leiding hebben, de ruimte geven hun werk te doen.” Voor Belfort is het dreigen met geweld of het verstoren van de openbare orde, geen optie. Hij ziet de door Bouterse gedane uitspraken daarom niet, dat deze zijn bedoeld als zijnde het strijden met ideologische wapens. “Want wapens en ideologie hebben niets met elkaar te maken. Dit alles is gewoon de aanzet tot het gebruik maken van vuurwapens en wil Bouterse de regering hiermee ten val brengen”, aldus Belfort.

De ABOP-parlementariër stelt, dat president Santokhi niet moet doen alsof hij de uitspraken van Bouterse niet heeft gehoord en ook de reacties vanuit de samenleving. Belfort doet hierbij een beroep op de president en de rest van de regering, om in te grijpen. Ook zegt hij, dat de coalitie met klem alle democratische krachten en organisaties moet mobiliseren om zich te distantiëren van dergelijke uitspraken en krachtig protest uit te spreken. “Binnen de democratie heeft het volk een andere keuze gemaakt. Als het volk anders gewild had, had het ook anders gestemd”, aldus Belfort.