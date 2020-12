Een groot aantal Cubanen, Haïtianen en Venezolanen, verblijft in ons land. Sommigen van hen trachten asiel te krijgen in ons land, anderen waaronder ook asielzoekers, willen nu de economische situatie in ons land niet rooskleurig is, vertrekken naar een ander land. Zo werd het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), afgelopen vrijdag druk bezocht door buitenlanders die ons land willen verlaten. Zij wendden zich tot het BOG om gratis een gele-koortsvaccinatie te krijgen, ook wilden ze zich gratis laten testen op COVID-19.

De waarnemend directeur van het BOG, Radjesh Ori, benadrukte in de media, dat alleen mensen met symptomen worden getest op het coronavirus. Indien men over de grens van Suriname wenst te gaan, moet men beschikken over een PCR-test. Volgens Ori, moet men 65 US-dollar neertellen voor deze test.

Velen willen via het buurland Guyana hun reis voort zetten richting de Verenigde Staten.

DA’91-voorzitter Angelic del Castilho zegt tegenover de krant, dat het grootste deel van de asielzoekers, Suriname als springplank gebruikt. “De meeste asielzoekers gebruiken Suriname als springplank, hetzij positief of negatief. Maar de vraag die nu bij ons opkomt, is waarom doen ze dit of waarom kiezen ze voor een ander land? En ik denk dat de helft van de Surinamers dit weet, omdat het te vaak is voorgekomen dat deze asielzoekers worden misbruikt als goedkope krachten. Wat ze doen, om van onze diensten te profiteren en daarna te vertrekken is slecht, maar uiteraard hebben ze bescherming nodig”, zegt Del Castilho. Volgens haar kunnen we de asielzoekers ook niet tegenhouden, omdat ze op zoek zijn naar hun geluk. “Wat er wel duidelijk aan hen gemaakt moet worden, is dat ze de status als asielzoeker bij het verlaten van Suriname, per direct verliezen. Het is een of-of situatie, ze kunnen niet van twee landen tegelijk profiteren.”

Een ander ding dat Del Castilho aankaartte, is dat onze diensten overbelast worden. “Een simpel voorbeeld daarvan, is de gele-koortsvaccinatie. Per dag kan het BOG maar 25 personen helpen, wanneer komen Surinamers, indien nodig, aan de beurt als de asielzoekers in groepen groter dan honderd man gaan? Wij dragen belasting af en moeten wachten om aan de beurt te komen. Nogmaals, ze hebben dringend informatie nodig, anders vallen ze tussen wal en schip”, aldus Del Castilho.

door Orsilia Dinge