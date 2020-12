Hoewel de regering nog een officieel advies moet uitbrengen over de afsluiting van het jaar en de komende feestdagen, is het verwachtbaar dat vanwege COVID-19, er strenge maatregelen uitgevaardigd zullen worden. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zei gisteren op een regeringspersconferentie, dat bedrijfsfeestjes en de traditionele pagara-estafette, niet verstandig zouden zijn dit jaar. “Ik zeg nog niet dat het niet doorgaat, maar het is logisch dat het niet aan te raden is om de traditionele oudejaarsviering dit jaar te continueren”, zei Ramadhin.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, gaf aan dat voor het afschieten van vuurwerk dit jaar, er een speciale commissie is ingesteld. “Het afschieten van vuurwerk in huiselijke sfeer gaan we niet verbieden, maar het afschieten in georganiseerd verband zoals bij de estafette, moeten we bekijken aan de hand van ontwikkelingen van COVID-19.” In veel landen is men volgens Ramadhin, overgegaan tot stringente maatregelen rond oudjaar. In België is er een vuurwerkverbod ingesteld, terwijl andere landen feesten verbieden.

“Ik denk dat wij in Suriname ook zeker naar opties moeten gaan kijken teneinde de gezondheid van de burger te kunnen blijven garanderen, ook na de afsluiting van het jaar. Wij gaan sowieso geen dispensaties en ontheffingen verlenen voor mogelijke spreading events”, stelde Ramadhin. Volgens hem staat het schadelijke effect van vuurwerk op de gezondheid van de mensen buiten kijf, maar gaat het om het voorkomen van feesten. Ramadhin gaf aan dat hij begrijpt dat het afschieten van vuurwerk een traditie is. ”Het zal niet worden verboden om in huiselijke sfeer hiervan te genieten’’, zegt hij.

Wel bracht hij in herinnering dat COVID-19 een luchtweginfectie is en dat de overtollige rook schadelijk kan zijn voor de gezondheid van patiënten met COVID-19 en anderen met luchtwegproblemen. Hij vroeg de samenleving vooral in de omgeving van ziekenhuizen, rekening te houden met deze patiënten.

door Priscilla Kia