Vaccinatieplicht voor afhalen personen op JAP

Mensen die hun familie wensen af te halen op de Johan Adolf Pengel luchthaven (JAP) te Zanderij, worden alleen toegelaten tot het terrein van de luchthaven indien zij een bewijs van vaccinatie kunnen overleggen. Dit geldt ook voor mensen die hun familie wensen af te zetten op zanderij voor vertrek. “Het wordt duidelijk aan de mensen gezegd wanneer ze inchecken, dat indien zij worden afgehaald door iemand, de persoon een vaccinatiebewijs moet kunnen overleggen. Anders zullen zij niet worden toegelaten tot het terrein”, zegt L.D tegenover de krant.

Volgens hem is er nooit enige mededeling hierover geweest in de krant of in het nieuws. “Ik ben niet naar daar gereden om te kijken als het zo is, want ik ben niet gevaccineerd. Maar als het zo is, vind ik dat men genieperig bezig is en op allerlei listige manieren probeert vaccinatie tot een verplichting te maken”, aldus de burger. De krant heeft tevergeefs getracht contact te maken met de directeur van de luchthaven, Vijay Chotkan.