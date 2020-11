ALLE JAARREKENINGEN MOETEN Z.S.M. GEPUBLICEERD WORDEN

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, beloofde enige tijd geleden, dat de jaarrekeningen van de moederbank over 2015 en latere jaren, spoedig zouden worden gepubliceerd. Gisteren is eindelijk het jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Bij het jaarverslag is wel de volgende opmerking geplaatst: ‘’Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 2015’’, aldus de accountant BDO. De website van de Centrale Bank bevat overigens véél hopeloos verouderde informatie, maar niet de jaarrekeningen van 2016 en daarna.

Ook bepaalde banken laten het wat dat betreft afweten en hebben bijna tien maanden na afloop van het boekjaar 2019, nog steeds niet hun jaarrekeningen over 2019 gepubliceerd. Normaal gesproken doen banken in andere landen dat binnen drie tot vier maanden na het einde van het boekjaar. De schuld van deze vertraging zal net als veel andere zaken, ook weer worden afgeschoven op de COVID-19 pandemie.

Gesproken over het coronavirus, zien we wél dat het heeft gezorgd voor verdere verschuiving en aanpassing van digitaal bankieren en betalen. Wie geen pinpas of internetbanking heeft, is vaak genoodzaakt om nog steeds in de lange rijen van de bank te gaan staan. Daarnaast wordt deze groep steeds geconfronteerd met de beperking van een opnamelimiet die niet gunstig is als je gewoon contactloos betalingen zou doen.

Om terug te komen op de jaarverslagen van de afgelopen zes jaar van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) die hoewel dit wettelijk vereist is, niet gepubliceerd zijn, kan gesteld worden dat die vanaf 2014, niet meer zijn gepubliceerd. Glenn Gersie, voormalig governor van de CBvS, had een paar weken terug tegenover de pers gezegd, dat oud-president Desiré Bouterse en de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, het de Bank verboden hadden om de jaarverslagen openbaar te maken. Volgens Gersie kwam de opdracht regelrecht van Hoefdraad met instemming van Bouterse. Gersie zei ook, dat Hoefdraad in 2015, zich schuldig heeft gemaakt aan monetaire financiering, hetgeen in strijd is met de Bankwet.

Gersie vond het toen al heel jammer dat in zijn periode als governor, de publicatie van de verslagen geen voortgang mocht vinden. Het komt niet doordat hij het zo wilde, maar omdat de opdracht van de allerhoogste leider van het land kwam, dat er een verbod werd gelegd op de publicaties van de jaarverslagen.

Volgens hem waren er passages in de verslagen, die een mogelijk vraagstuk zouden vormen voor Hoefdraad. Verder zei Gersie, dat indien de verslagen gepubliceerd waren, zou blijken dat Hoefdraad zich schuldig had gemaakt aan monetaire financiering in zijn periode als governor van de CBvS. “Deze monetaire financiering was in strijd met de Bankwet”, aldus Gersie. Hoefdraad kwam toen met het voorstel in de verslagen een passage op te nemen, dat de monetaire financiering geoorloofd was. “Dit kon ik niet doen, omdat de Bankwet monetaire financiering verbiedt. Het was een hele moeilijke situatie toen voor de Centrale Bank, omdat de toenmalige minister van Financiën, Hoefdraad, van oordeel was dat hij zowel minister als governor van de moederbank was.

De staf van de Bank wist zich toen ook geen raad met de ontstane situatie”, aldus Gersie.