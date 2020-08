Al enkele weken staan er bij veel banken lange rijen mensen. Niet alle ATM’s worden bevoorraad, waardoor er een drukte ontstaat bij de banken. Ook het uitfaseren van cheques met ingang van 1 augustus, zorgt ervoor dat veel mensen geld opnemen bij de bank. DSB-directeur Steven Coutinho, zegt tegenover de media, dat er alles aan wordt gedaan om de enorme drukte te verminderen. Volgens Coutinho zullen de rijen na donderdag verdwijnen. “De drukte is een samenloop van verschillende omstandigheden. Wat wij momenteel zien, is dat er een gigantisch tekort is aan chartaal geld in de banken. Chartaal geld blijft in de samenleving, maar wordt niet teruggestort. Al weken lang gebeurt dit. Er zijn dus inderdaad een aantal cambio’s die zeggen: Ik geef je een korting op de valuta, indien je me SRD’s cash geeft in plaats van giraal”, aldus Coutinho. Volgens Coutinho houden veel winkeliers de SRD’s ook vast, omdat ze geen zin hebben om gezien de lange rijen, naar de bank te gaan. Hij zegt dat het vervelende hiervan is dat chartaal geld buiten het bancaire systeem is. “Het gevolg hiervan is, dat wij vervolgens heel lange rijen hebben en niet genoeg cash hebben om de ATM’s te kunnen aanvullen. Het is op dit moment een hele vervelende cirkel, waarbij alle banken met hun handen in het haar zitten”, zegt Coutinho. Hij zegt dat de inflatie op de SRD ook een belangrijke rol speelt. “De SRD heeft bijna geen waarde meer, waardoor er steeds meer geld nodig is. Het systeem zoals het nu is, kan niet zo doorgaan”, aldus Coutinho. Hij stelt als oplossing voor, dat er een regulering moet komen voor hoe cambio’s om moeten gaan met chartaal geld. “We moeten met de cambiohouders praten, dat dit systeem niet lukt.” Coutinho zegt, dat dit soort incidenten, waarbij er een tekort aan SRD is, nimmer meer mogen plaatsvinden.