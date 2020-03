Naar wij vernemen zouden de 50 Cubaanse artsen die afgelopen week zijn binnengehaald door de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, bij aankomst niet zijn getest op de kans op het dragen van het Covid-19 (Coronavirus). De artsen die op 14 maart net voor de lock down zijn geland, zouden zijn overgevlogen met een vliegtuig van AirExplore. Na aankomst zouden zij meteen zijn vervoerd naar hun verblijfplaats. De medici en verpleegkundigen zijn binnengehaald om assistentie te verlenen bij de behandeling van de Covid-19 patiënten. Het is niet bekend of zij ook zullen worden ingezet in het binnenland, gezien er tot nu toe geen quarantaine mogelijkheden voor dat gebied bekend zijn. De groep van 50 artsen bestaat uit tien intensive care verpleegkundigen, twintig algemene verpleegkundigen met ervaring bij calamiteiten, een infectioloog en achttien zaalartsen. Volgens Elias was één van de belangrijkste gestelde eisen van Suriname voor de groep, dat zij vloeiend Engels praten. Verder is met hen afgesproken dat zij terugkeren naar Cuba zodra de Covid-19 crisis voorbij is. Cuba wordt sinds vorige week woensdag ook overrompeld met het Covid-19 virus, nadat drie Italiaanse toeristen aldaar positief werden getest. Dit nadat zij op 9 maart het eiland binnenkwamen, na een korte vakantie in Trinidad. Het is volgens de minister van Volksgezondheid in Cuba nog niet bekend, in hoeverre zich een verspreiding van het virus zich heeft voorgedaan. Uit voorzorgsmaatregelen werden in Cuba de scholen gesloten en publieke bijeenkomsten verboden. Ook in Suriname werden na bevestiging van het eerste Covid-19 slachtoffer maatregelen getroffen vanwege de overheid. De minister van Onderwijs, Lilian Ferrier, zei tijdens een persconferentie afgelopen zaterdag dat alle onderwijsinstellingen gesloten zullen worden vanaf 16 maart tot en met 14 april. Ook binnen de gezondheidszorg zijn de nodige maatregelen doorgevoerd. Zo zullen hospitalen hun reguliere operaties verminderen. Dit om zoveel mogelijk personeel vrij te maken voor behandeling van eventuele Covid-19 patiënten. Voorts zal het patiëntenbezoek worden beperkt tot twee. Dit ter voorkoming dat er teveel mensen zich bevinden een bepaalde ruimte. Poliklinisch bezoek zal nu alleen mogelijk zijn op afspraak of slechts bij cito gevallen.