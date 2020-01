Tijdens de Owru Yari kon Makandra van het Academisch Ziekenhuis (AZP) op maandag 30 december, blikt AZP-directeur Claudia Marica-Redan, terug op het jaar 2019 en maakte de hoofddoelen van het ziekenhuis voor het 2020, kenbaar. Redan zei dat de zorgvraag verder is toegenomen, dat wil zeggen dat het ziekenhuis in 2019 veel meer patiënten heeft kunnen behandelen ten opzichte van 2018. “Tot 22 december hebben wij in totaal 27.000 patiënten kunnen behandelen, dat is een stijging met 1000 patiënten ten opzichte van 2018”, aldus de directeur. ‘’Het jaar 2020, wordt een jaar vol uitdagingen voor het ziekenhuis. De herstructurering en verdere professionalisering van het ziekenhuis wordt voortgezet, waarbij het verzelfstandigingsproces en een nieuwe beloningsstructuur de boventoon zullen voeren”, zei Redan. Het AZP had in het jaar 2019, als slogan: ‘Change is coming’. De slogan verwees naar de veranderingen, zoals de renovatie van het ziekenhuis en de herstructurering. Redan: ‘’De verander- en verbeterprocessen zullen worden voortgezet en de kwaliteit van de medische dienstverlening zal verder worden verhoogd. In 2020 zal het AZP de projecten die nu in uitvoering zijn, volledig opleveren.” Deze projecten zijn: de eerste harttransplantatie op de Spoed Eisende Hulp (SEH), de renovatie van het beddenhuis, waarbij er al 39 bedden zijn aangeschaft, de renovatie van het Operatie Kamer (OK) complex, de nieuwbouw van de Intensive Care Unit en het oogziekenhuis. De directeur-generaal van het OPEC Fund for International Development (OFID), Abdulhamid Alkhalifa, had in een eerder gesprek positief gereageerd op het verzoek van het AZP om de renovatie van de westvleugel volledig te financieren. Het plan is ook door de minister van Volksgezondheid en minister van Financiën goedgekeurd. De start van het project is gepland na de ingebruikname van het nieuwe OK-complex in 2020. ‘’Het streven is om in maart dit project volledig af te hebben’’, aldus Redan. De nieuwe projecten die van start zullen gaan, zijn: de voorbereiding voor het bouwen van een Kinderziekenhuis; het Pathologisch Anatomisch Laboratorium zal bouwkundig en medisch gerenoveerd worden; de parkeergarage zal na afronding van de ontwateringswerkzaamheden, parkeergelegenheid bieden aan ruim 500 auto’s; de SEH en de poliklinieken zullen een facelift ondergaan. Redan sprak ook een woord van dank uit naar de directie en het personeel van het AZP. “Het ziekenhuis is slechts een gebouw, maar onze human resources die wij ter beschikking hebben, maken het een ziekenhuis. When you believe, change will come”, aldus Redan.