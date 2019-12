De douane van Frankrijk heeft in de haven van Duinkerke, bijna 500 kilo cocaïne (coke) onderschept, meldt De Telegraaf. Het zou gaan om de grootste vondst van dit jaar. De straatwaarde van de cocaïne wordt geschat op 40 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in een container met bananen die afkomstig is uit Suriname en via Pointe-a-Pitre in Guadeloupe (Caribisch gebied) naar Noord-Frankrijk is verscheept. Het ging om 415 ‘broodjes’ cocaïne met een totaal gewicht van ruim 492 kilo. De lading werd door gespecialiseerde agenten aangetroffen in de metalen containervloer die open moest worden gezaagd. De ontdekking zou reeds in eind april zijn gedaan, maar vanwege het lopend onderzoek is dit bericht pas vorige week dinsdag naar buiten gebracht.